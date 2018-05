Els treballadors de l'EMT desconvoquen la vaga del 22 i 24 de maig

Els 25 minuts de presa i deixa seran considerats temps de treball i es renovarà la flota d'autobusos

Actualitzada 15/05/2018 a les 13:13

Els treballadors de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de Tarragona han desconvocat les aturades parcials del servei previstes pel 22 i 24 de maig en arribar a un acord amb l'empresa en la mediació celebrada aquest dimarts entre el comitè i la direcció.L'acord contempla per al 2018 dos dies més de permís retribuït per assumptes propis, passant de quatre a sis dies, així com una millora del 2,8% per cada treballador en el complement de productivitat. D'altra banda, a partir de l'any, vinent, s'assumeix que els 25 minuts de 'presa i deixa' fora de cotxeres seran considerats temps de treball, una millora de renda del 4,8% per a la plantilla.Finalment, l'EMT es compromet a sotmetre al ple de l'Ajuntament de Tarragona les inversions que derivin un pla de renovació de la flota perquè cap dels vehicles tingui una antiguitat superior en dos anys al temps d'amortització comptable. Així, es renovarà la flota en 15 anys, començant pels autobusos més antics, de 20 anys.