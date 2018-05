Uns 300 abonats estan afectats per les restriccions, que s'han iniciat a primera hora del matí

Actualitzada 15/05/2018 a les 17:33

Les restriccions del subministrament d'aigua a la zona de Cala Romana s'allargarà fins a les 20 hores. Els operaris d'Ematsa han iniciat a primera hora del matí els talls per reparar una avaria a la xarxa de distribució.Més de 300 abonats es troben afectats per aquests talls, que només havien de durar fins al migdia. Finalment, les restriccions s'han allargat fins al vespre. L'empresa ha instal·lat una carpa, davant del Club Tennis Tarragona, per repartir ampolles d'aigua als usuaris afectats.