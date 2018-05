El mètode cangur amb 24 anys d'història a l'Hopistial Joan XXIII

L'hospital tarragoní va ser el primer d'Espanya en aplicar aquesta pràctica neonatal

El dia internacional del Mètode Cangur, té lloc avui 15 de maig i l’Hospital Joan XXIII de Tarragona va ser pioner en aplicar aquesta pràctica a l’estat espanyol. També conegut com a «pell amb pell» aquest sistema consisteix en la col·locació del nen, despullat, amb un gorret i un petit bolquer, en posició vertical de manera que, el tòrax del nadó quedi en contacte amb el de l’adult.Aquest procés permet que els adults realitzin la funció d’incubadores. El mètode té beneficis científicament provats com per exemple reducció del nombre d’infeccions, la temperatura que manté el nen és tan bona com si estès dins de la incubadora, facilita la lactància materna, disminueix els episodis d’apnea i les necessitats d’oxigen o fa que el nadó augmenti el pes. A més, afavoreix precoçment el vincle entre els pares i el seu fill.La unitat neonatal de l’Hospital Joan XXIII, va ser la primera en l’aplicació del Mètode Cangur, oferint aquest sistema des de l’any 1994. Aquest procés va sorgir a Colòmbia, als anys 70 quan hi ha haver una superpoblació i es van quedar sense material sanitari. Els nadons havien de compartir incubadores i es va posar en marxa aquesta pràctica.