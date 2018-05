Diverses empreses interessades en una finca de l'Ajuntament de Tarragona de 4 MEUR

S’ubica al passeig de les Palmeres, pot acollir hotels o habitatges i «nodrirà» les inversions pendents

Actualitzada 15/05/2018 a les 08:10

El deute baixa del 110%

L’Ajuntament de Tarragona espera vendre, properament, una finca municipal valorada en més de 4 milions d’euros. Es tracta d’un terreny ubicat al número 3 del passeig de les Palmeres, que pot acollir des d’hotels fins habitatges i que tal com reconeixia el regidor d’Hisenda del consistori, Pau Pérez, «té diversos interessats». De fet, l’Ajuntament va treure el 7 de maig a concurs públic la venda d’aquest espai, que antigament acollia un restaurant. El termini de presentació d’ofertes acabarà el 4 de juny i el preu és de 4.007.607,43 euros, una quantitat que servirà per «nodrir» les inversions previstes als pressupostos i que estaven supeditades a la venda de patrimoni.Ja fa alguns anys que el consistori intenta vendre aquesta finca, però a causa de la crisi econòmica cap operació va arribar a tancar-se. Ara, sembla que les coses han canviat. «Tenim diverses empreses interessades en aquesta finca», deia Pérez, qui afegia que «esperem que sigui la definitiva». Des del consistori estan «confiats» que definitivament la vendran. El terreny pot destinar-se, en un futur, a edifici d’habitatges o a hotel. En qualsevol dels casos, el consistori tarragoní imposa una clàusula per la qual «una planta serà per l’Ajuntament, un cop l’edifici estigui construït», va dir fa unes setmanes a aqusta redacció el regidor d’Urbanisme, Josep Maria Milà, qui no va precisar l’ús que se li donaria a aquest espai un cop l’operació es tanqui.Els diners que l’Ajuntament aconsegueixi amb aquesta operació, que es tancarà el mes de juny, aniran destinats a les inversions previstes en els pressupostos i que estaven supeditades a la venda de patrimoni. Es tracta, per exemple, de 500.000 destinats al Banc d’Espanya, 350.000 per substituir les 119 illes de contenidors soterrats, 200.000 per millores als polígons industrials, 100.000 euros per l’adequació del Camp de Mart i 100.000 més per l’adquisició d’habitatge social. La inversió més destacada és, però, l’obertura al públic de la Font dels Lleons, que està pressupostada en gairebé 2 milions d’euros. Tot i això, es tractarà d’un moviment que el consistori començarà a avaluar quan hagi rebut els 4 milions provinents de la venda de la finca.D’altra banda, l’Ajuntament de Tarragona ha reduït el percentatge de deute per sota del 110%, que és el màxim que permet la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF). Així, el consistori tarragoní recupera la capacitat d’inversió i surt un any abans del previst del pla de sanejament.Això es produeix un cop s’han aprovat les liquidacions dels pressupostos de les empreses públiques i organismes autònoms. La liquidació del pressupost del 2017 situa els ingressos corrents en 172.595 euros, 477.269 euros més del previst inicialment. De fet, és degut a aquest increment d’ingressos que es produeix que el percentatge de deute baixi fins al 110%.Pérez assegurava a aquest mitjà que el gruix de les inversions se l’emportarà la via pública, amb actuacions de millora en diferents indrets de la ciutat, i l’atenció social, un àmbit «prioritari» pel consistori, segons assenyalava el mateix. Per la seva banda, l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, expressava que ara es podran centrar en «les voreres, les places o la millora d’equipaments socials, culturals, esportius», així com proposar inversions per la ciutadania o impulsar uns pressupostos participatius. Ballesteros va subratllar que, en matèria econòmica, el consistori ja porta quatre anys de superàvit continuat i s’han posat també al dia en grans inversions. «Estem fent les coses bé», recalcava Pérez.