Tarragona recupera la capacitat d'inversió en reduir el deute per sota del màxim que permet la llei

Es produeix un cop aprovades les liquidacions dels pressupostos de les empreses públiques i organismes autònoms

Actualitzada 14/05/2018 a les 15:00

L’Ajuntament de Tarragona ha reduït el percentatge de deute per sota del 110%, que és el màxim que permet la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF). Així, el consistori tarragoní recupera la capacitat d’inversió i surt un any abans del previst del pla de sanejament. Això es produeix un cop s’han aprovat les liquidacions dels pressupostos de les empreses públiques i organismes autònoms. La liquidació del pressupost del 2017 situa els ingressos corrents en 172.595 euros, 477.269 euros més del previst inicialment. De fet, és degut a aquest increment d’ingressos que es produeix que el percentatge de deute baixi fins al 110%.L’alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, ha explicat a l’ACN que ara es podran centrar en «les voreres, les places o la millora d’equipaments socials, culturals, esportius», així com proposar inversions per la ciutadania o impulsar uns pressupostos participatius. Ballesteros ha explicat que, en matèria econòmica, el consistori ja porta quatre anys de superàvit continuat i s’han posat també al dia en grans inversions.