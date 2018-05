Els lladres van entrar per la finestra a un pis del carrer Jaume Vidal i Alcover en busca de joies

Actualitzada 13/05/2018 a les 21:17

Onzè robatori en un habitatge al barri del Parc Francolí en només sis mesos. Els lladres van entrar per la finestra a un primer pis del carrer Jaume Vidal i Alcover, després d’accedir a la comunitat de veïns saltant una tanca. Un cop a l’interior, van fer servir els tendals dels baixos per accedir fins al primer pis a través de la finestra. «Anaven en busca de diners i joies», afirmava el propietari. De fet, els assaltants es van endur un collaret i diverses peces de bijuteria.Els fets van succeir entre la una i mitja i les dues de la matinada del passat dissabte 5 de maig. Ho assegurava el propietari de l’immoble. «Per sort, no hi érem», expressava, referint-se a ell i a la seva família. Ells van arribar al pis cinc minuts abans de les dues. Quan van accedir-hi, van trobar-se amb tots els calaixos i els armaris regirats. Les pertinences dels propietaris estaven escampades per tota la casa. «També vam trobar un necesser preparat perquè se l’emportessin», apuntava el propietari. A dins, hi havia cosmètics i colònies de dona. «Per això, creiem que els assaltants eren dos i que eren un home i una dona», afegia.Immediatament després de comprovar que els hi havien sostret diverses joies i peces de bijuteria, els propietaris es van dirigir a la Guàrdia Urbana de Tarragona per tramitar la seva denúncia. Al dia següent, al matí, la Unitat Científica dels Mossos d’Esquadra es va desplaçar fins al lloc en busca d’empremtes o restes que els facilitessin la detenció dels lladres. «Van trobar empremtes de guants i sabates de dues persones diferents», va dir el propietari a aquest mitjà.Des de l’Associació de Veïns del Parc Francolí fa mesos que reclamen un increment de la seguretat al barri. Amb aquest robatori, ja en van onze en només sis mesos. Durant les vacances de Nadal, un bloc del carrer Joan Miró va veure com fins a set habitatges eren objecte de robatori amb força. Uns mesos després, les víctimes se situaven al final de la rambla Francesc Macià, amb tres robatoris més. Ara, ha estat el torn del carrer Jaume Vidal i Alcover, encara que amb diferents mètodes d’entrada, ja que pels altres 10 episodis els lladres van fer ús de la clau mestra.Després del robatori, els propietaris del pis han decidit instal·lar un sistema d’alarmes i més seguretat a les finestres. «Mai hauria imaginat que ens passaria això, i menys tenint en compte que a l’edifici hi ha pisos al baix», deia el propietari de l’immoble afectat.