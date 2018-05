Eren els antics tallers de la Peugeot

Actualitzada 14/05/2018 a les 17:27

Un incendi en una nau abandonada del polígon Industrial Francolí de Tarragona ha cremat una sala plena de deixalles. El foc s'ha originat passades les 16 de la tarda a l'Autovia de Salou a Reus (C-31B), al punt quilomètric 9,9. La nau eren els antics tallers Peugeot.En concret, ha cremat una sala 50 metres quadrats i no hi ha hagut cap ferit. Tres dotacions de Bombers de la Generalitat han intervingut amb línies d'aigua i s'ha ventilat de forma forçada hidràulicament per l'accés lateral.