Dijous es posen a la venda unes 200.000 entrades per als Jocs Mediterranis

Actualitzada 14/05/2018 a les 18:14

Deu dies de competició

Aquest dijous es posaran a la venda unes 200.000 entrades de les competicions esportives i cerimònies d'inauguració i clausura dels XVIII Jocs Mediterranis de Tarragona 2018. El preu de les entrades de les competicions esportives, distribuïdes en gairebé 200 sessions de matí i tarda, oscil·larà entre els 6 i els 25 euros, mentre que el de les cerimònies d'inauguració i clausura -que se celebraran al Nou Estadi de Tarragona- serà d'entre 15 i 80 euros. En concret, es comercialitzaran entrades per a les competicions de natació, waterpolo, atletisme, bàdminton, bàsquet 3x3, handbol, boxa, esgrima, futbol, gimnàstica rítmica i artística, halterofília, hípica, judo, karate, lluita, esport de boles, piragüisme, rem, taekwondo, tennis, tennis de taula, tir amb arc, voleibol i vòlei platja.Aquestes entrades es podran adquirir únicament a través de la pàgina web de Ticketmaster i la seva aplicació mòbil, així com en un punt de venda físic situat al centre comercial Parc Central de Tarragona.D'altra banda, l’organització ha informat que no es posaran a la venda entrades per a les competicions de ciclisme, triatló, vela ni esquí nàutic, ja que es poden seguir lliurement des d'espais públics. Les proves de golf i tir al plat tampoc es comercialitzaran perquè la seva configuració no permet el seguiment per part del públic.En paral·lel, des del 10 de maig està operatiu un període de venda anticipada d'un nombre limitat d'entrades per a Comitès Olímpics Nacionals i patrocinadors dels Jocs Mediterranis. Aquest període estarà obert fins el proper 16 de maig.Els XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2018 se celebraran del 22 de juny l'1 de juliol de 2018 a la ciutat de Tarragona i a 15 municipis seu. Durant els deu dies de competició està prevista la participació de més de 4.000 esportistes de 26 Comitès Olímpics Nacionals.Els Jocs Mediterranis són una competició de caràcter poliesportiu organitzada en el marc del moviment olímpic amb reconeixement del Comitè Olímpic Internacional (COI).