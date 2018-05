Declaren els primers investigats per la vaga general del 8-N a Tarragona

Alguns d’ells asseguren que no van participar de la marxa lenta de vehicles que apareix a l’atestat de la policia espanyola

Actualitzada 14/05/2018 a les 13:05

El jutjat d’instrucció número 2 de Tarragona ha citat a declarar aquest dilluns a vuit de les 39 persones investigades per la vaga del 8-N al Camp de Tarragona. Del total, només cinc han comparegut davant el jutge i, d’aquests, quatre han accedit a declarar i han respost només a les preguntes del seu advocat, mentre que un cinquè s’ha acollit al dret de no fer-ho. Els altres tres investigats, entre els quals hi ha el regidor de la CUP de Reus Edgar Fernández, s’han quedat a l’exterior de l’edifici perquè entenen que es tracta d’una «causa política». Tots ells estan acusats de delictes contra la seguretat del trànsit per les mobilitzacions que va haver-hi durant la jornada, com ara marxes lentes de vehicles. Alguns dels investigats han assegurat que no van participar d’aquestes accions i que l’atestat presentat per la policia espanyola inclou afiliacions polítiques. Prop de mig centenar de persones s’han concentrat a les portes dels jutjats de Tarragona per donar-los suport. La resta d’implicats estan citats a declarar els dies 18, 21, 25 i 28 de maig.L’advocat Carles Perdiguero ha constatat «deficiències» en l’atestat perquè hi ha investigats que no van participar en les accions que se’ls atribueixen, i ha reiterat que demanaran l’arxivament del cas un cop finalitzin les cinc jornades de compareixences. «Entenem que trobar-se en una acció de protesta pacifica, legitima i emparada dins del dret de vaga, no té base per considerar-se una activitat delictiva», ha defensat el lletrat.Per la seva banda, el regidor de la CUP de Reus Edgar Fernández ha justificat que no ha entrat als jutjats -com han fet uns altres dos investigats- perquè interpreten que es tracta d’una causa «totalment política» i «alguna cosa falla quan s’han de reivindicar drets bàsics com els de manifestació, mobilització i vaga». El regidor ha advertit que «seguirem als carrers, que és on va començar tot i on acabarem guanyant».Aquesta causa, que se suma a les que ja hi ha obertes per l’1-O o la vaga del 3-O, afecta de moment a un total de 39 persones de diversos municipis del Camp de Tarragona. Totes elles estan investigades per un suposat delicte contra la seguretat del trànsit, tot i altres jutjats catalans han arxivat procediments per causes similars per delictes de desordres públics. Coincidint amb les declaracions s’han convocat concentracions de suport davant els jutjats de Tarragona.