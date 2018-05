3.500 persones participen a la Bicicletada Popular de Tarragona

Aquesta ja ha estat la 28a edició

Actualitzada 14/05/2018 a les 09:59

Un any més, Tarragona ha celebrat la Bicicletada Popular, una jornada lúdica, esportiva i social que enguany ja ha arribat a la 28a edició. El dia ha acompanyat amb un sol radiant que convidava a passejar per la ciutat, lliure de cotxes, amb bicicleta. Fins a 3.500 persones han participat en la bicicletada que ha comptat amb dos circuits diferenciats.Per als més petits han dissenyat un circuit de 2,4 quilòmetres i un cop l’han finalitzat els han obsequiat amb una bossa commemorativa de l’acte, amb productes d’avituallament per recuperar forces. Els grans han participat en un circuit de 17 quilòmetres que els ha portat per més carrers de la ciutat.Un cop han finalitzat tots dos circuits, els 3.500 ciclistes han gaudit d’una exhibició de biketrial a càrrec de l’equip Bikepark Costa Daurada que ha donat pas a l’entrega de premis. Els guanyadors han rebut bicicletes, cascs de ciclisme, entrades per al partit de futbol entre el Nàstic i la Cultural Leonesa per al proper diumenge, entrades de cinema, dessuadores de Dani Pedrosa i una samarreta grana signada pels futbolistes del Nàstic.La Bicicleta Popular de Tarragona es un dels actes més multitudinaris del calendari tarragoní i està organitzada pel Club Ciclista Campo Claro, l'Ajuntament de Tarragona, el Patronat Municipal d'Esports i les empreses Repsol i BASF.