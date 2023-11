La vaga indefinida del 112 es dona a conèixer al bell mig de la plaça del Mercadal de Reus

Amb l'aturada, la plantilla exigeix la internalització del servei i millores laboral

Actualitzada 19/11/2023 a les 20:10

La vaga indefinida dels treballadors del 112 a Reus va arribar dissabte a la plaça del Mercadal, per donar a conèixer «la situació precària i privatitzada» del servei del telèfon d'emergències, segons CGT. Cal recordar que la vaga va començar l'11 d'agost i que es convoca els caps de setmana. En concret, la plantilla demana la internalització del servei per part de la Generalitat de Catalunya, la contractació de més personal, la reducció de la jornada laboral màxima, l'elaboració d'un conveni propi –en l'actualitat, es regeixen pel de telemàrqueting– i un augment dels plusos de nocturnitat i llengües. El comitè d'empresa del 112 assenyala que la falta de personal i les condicions laborals –la major part de la plantilla està a jornada parcial– provoca que es perdin trucades, motiu pel qual ja s'ha sancionat en repetides ocasions la concessionària del 112, Serveo; així com estrès en la plantilla. «Salvar vides no és un negoci», conclou CGT en un comunicat.