La nova compra col·lectiva d'energia als polígons de Reus dobla els punts adherits

Actualitzada 19/11/2023 a les 19:17

La segona convocatòria de l'Associació d'Empresaris i Propietaris dels Polígons Industrials de Reus (APIR) per a la compra col·lectiva d'energia ja ha doblat els punts de subministrament adherits respecte al precedent establert el 2020. De la vintena de plantes de la primera licitació s'ha passat a gairebé 40 en un concurs públic que es vol que tingui una vigència d'un any, fins al 30 de novembre del 2024. El projecte s'ha preparat per aconseguir condicions més competitives arran del volum d'energia sumat, que supera els 2 gigawatts per hora a l'any.

Les bases de la convocatòria estableixen que el 100% de l'energia que se subministri ha de ser verda, és a dir, provinent de fonts renovables; que el preu ha de ser fix per a les tarifes de baixa tensió, 2.0TD i 3.0TD i que les característiques s'han de mantenir durant un període de dotze mesos –en concret, es planteja que sigui entre l'1 de desembre del 2023 i el 30 de novembre del 2024–. En tractar-se d'una licitació, el contracte s'adjudicarà a l'empresa comercialitzadora que presenti la millor oferta. L'APIR calcula que el valor que es pactarà millorarà, aproximadament, en un 8% el preu de sortida. Totes les operacions es completaran davant de notari per assegurar la validesa i transparència de la subhasta.

El president de l'associació, Vicenç Ferré, detalla que, amb aquesta iniciativa, que té per objectiu «aconseguir un bon preu», els socis podran fer un pressupost de la despesa energètica, atès que, «més o menys, pots preveure el consum», i tindran la garantia «que durant un any pagaran allò», sense dependre de la fluctuació dels preus indexats ni de factors externs, tot i que apunta que, avui dia, «no estem en el pitjor moment» i que l'escenari «no és tan dramàtic» com en els últims anys. Així mateix, valora que el fet que el 100% de l'energia sigui verda aporta un «valor afegit» i demostra el «compromís amb la sostenibilitat» de les empreses dels polígons.

Ferré afegeix que és un projecte que «no només afavoreix les naus de dintre de Reus», sinó que si una companyia té plantes a altres municipis, també pot adherir-les a la licitació. Per tant, cada empresa pot representar diversos punts de subministrament. Ja fa més d'un any que l'APIR treballava per a obrir la segona convocatòria, però, fins ara, les comercialitzadores havien estat reticents a tornar a donar preus fixos.