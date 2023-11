El Banc dels Aliments de Reus segueix la cerca d'un nou magatzem

Treballa per anul·lar la sentència judicial que els obliga a abandonar l'actual

La continuïtat del Banc dels Aliments de les Comarques de Tarragona a la seu del carrer de l'Escultor Rocamora no està garantida. El director de l'entitat, Manuel de la Calzada, detalla que un advocat està treballant per «anul·lar la sentència del jutge» que els ordenava abandonar el magatzem, després que una entitat bancària vengués, fa uns anys, diverses propietats, essent afectada part del rebost, decisió aturada temporalment en demostrar que formava part del Banc dels Aliments i no d'una organització amb ànim de lucre.

Paral·lelament, l'entitat manté converses amb les administracions públiques per trobar una solució conjunta al problema. En concret, busca «un magatzem de, com a mínim, 1.300 metres quadrats (m2) i amb cambra de fred i de congelats», informa de la Calzada, qui recorda que les instal·lacions actuals són antigues i que ja s'havia posat sobre la taula la necessitat de traslladar-se.

D'altra banda, el director del magatzem explica que, avui dia, ajuden 37.000 persones i que, pel que fa a la recaptació d'aliments, la situació «ja no és crítica» i que enrere han quedat els mesos de febrer, març o abril «en què estàvem gairebé a zero». La reacció de l'entitat ha passat per l'espigolament –l'aprofitament dels productes que han quedat al camp després de la collita– i la compra directa, arran de la disminució dels donatius de la Unió Europea i l'optimització dels processos productius, factor que, de retruc, ha significat una notòria reducció de les aportacions fetes per proveïdors del món alimentari. «Voldríem que les administracions públiques ens poguessin subvencionar per a comprar una mica d'aliment, perquè sempre ens fa falta», conclou de la Calzada.