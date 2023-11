Suspès el trànsit ferroviari a la línia R-14 entre Reus i la Plana-Picamoixons

La incidència s'ha produït després que un tren de treball d'Adif se saltés un semàfor en vermell

Actualitzada 17/11/2023 a les 16:14

El trànsit ferroviari entre Reus i la Plana-Picamoixons ha quedat suspès des de les 13:40 hores d'aquest divendres. Fonts de Renfe apunten que la incidència afecta a la línia R-14, motiu pel qual s'han desviat els trens de passatgers per Valls i també amb servei alternatiu per carretera.Segons Adif, un tren de treball ha provocat aquesta incidència després de saltar-se un semàfor en vermell a l'estació La Plana-Picamoixons, fet que ha impedit que es fes correctament el canvi d'agulles corresponent. En aquests moments s'està treballant per recuperar la normalitat al servei.