Reus organitza un concert benèfic per les víctimes del terratrèmol del Marroc demà

Actualitzada 17/11/2023 a les 12:01

Aquest dissabte 18 de novembre a les 18:00h al Saló Noble del Palau Bofarull tindrà lloc un concert solidari per les víctimes del terratrèmol del Marroc. Amb el lema "No ens n'oblidem", l'Organització No Governamental per al Desenvolupament (ONGD) ADRA ha org anitzat aquest acte amb la col·laboració de l'Àmbit de Solidaritat i Cooperació de Benestar Social de l'Àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials de l'Ajuntament de Reus i la Diputació de Tarragona.



El concert anirà a càrrec del pianista Mack Sawyer i el tenor Jordi Abad i el públic podrà fer aportacions voluntàries, que aniran destinades a les víctimes del terratrèmol.El 8 de setembre a la matinada, un sisme de magnitud 6,8 a l'escala de Richter va causar una enorme catàstrofe humanitària a la regió muntanyosa de l'Atles, al sud de la turística Marràqueix.Segons les últimes actualitzacions, el terratrèmol ha causat més de 3.000 morts i més de 5.000 ferits. A més, hi ha milers de persones afectades. Moltes famílies s'han quedat sense llar, ja que el sisme ha destruït habitatges, carreteres i tota mena d'infraestructures.