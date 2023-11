Reus adapta la mobilitat a les afectacions al trànsit que provocaran les obres de la Hispània

L'obra obligarà a tancar l'àrea d'aparcament i a prohibir l'estacionament i la circulació de vehicles al carrer Àngel de la Guarda

Actualitzada 17/11/2023 a les 10:23

L'Ajuntament de Reus, a través del servei de Mobilitat i Circulació de la Guàrdia Urbana i de les empreses municipals Reus Mobilitat i Serveis i Reus Transport informa del pla de mobilitat previst donades les afectacions al trànsit que comportarà el tancamentde l'àrea de zona blava de la Riera amb motiu de les obres del complex d'habitatge social, aparcament públic, equipament municipal de la Hispània que comencen el dimarts 21 de novembre.

L'obra obligarà a tancar l'àrea d'aparcament i a prohibir l'estacionament i la circulació de vehicles al carrer Àngel de la Guarda. Per poder portar a terme els treballs, s'instal·larà una tanca de protecció envoltant tot el perímetre de l'àrea, incloent les voreres del carrer de Josep M. Arnavat i Vilaró, riera d'Aragó i carrer Àngel de la Guarda. Per aquest motiu, s'anul·len dos passos de vianants i se'n crea un de nou a la riera d'Aragó. El carrer Àngel de la Guarda es tallarà el trànsit de vehicles, però es permetrà exclusivament la circulació en doble sentit per accedir als guals existents en aquest carrer.

Davant el tancament de l'àrea d'aparcament, Reus Mobilitat i Serveis ha previst un pla d'informació sobre aparcaments alternatius:

Places alternatives d'aparcament regulat en superfície: es proposa l'aparcament a l'àrea regulada de Sant Francesc, amb un total de 144 places d'aparcament i amb una ubicació molt propera al nucli comercial de la ciutat.

Places alternatives d'aparcament subterrani als pàrquings municipals: es proposa l'aparcament als aparcaments més propers a l'àrea de Riera, que són els següents: pàrquing Llibertat (900 places), pàrquing Carrilet (300 places), pàrquing La Fira Centre Comercial (900 places) i pàrquing Pastoreta (250 places).

Places alternatives d'aparcament subterrani de gestió privada: es proposa l'aparcament als aparcaments més propers a l'àrea de Riera i amb accés directe des de l'àrea de Riera: pàrquing Pallol (418 places) i pàrquing Simonet (164 places).

Igualment, també es proposen opcions alternatives amb transport urbà:

Línia urbana L10 : amb inici al Barri Montserrat i direcció centre ciutat-Oques, disposa de parada al raval de Robuster, raval de Sant Pere i Camí de Valls.

Línia urbana L11: amb inici a Reus centre-Oques i direcció Barri Montserrat, disposa de parada a Camí de Valls, Riera de Miro i Camí de Tarragona.