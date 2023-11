L'Ajuntament de Reus instarà el Govern a mantenir les 120 places públiques de l'ICASS

Prop de 200 persones protesten pel tancament davant del consistori, una vintena de les quals entren al plenari municipal

Actualitzada 17/11/2023 a les 15:19

L'Ajuntament de Reus instarà el Govern a mantenir les 120 places públiques de la Residència de Gent Gran de la ciutat. Així s'ha aprovat aquest divendres en sessió plenària, després que tots els grups municipals hagin votat a favor d'una proposta, presentada per la CUP, per suspendre el tancament del centre assistencial.El govern municipal ha afirmat que ja s'està treballant per trobar una solució i que aquesta passaria per rehabilitar l'edifici actual o bé, traslladar el conjunt d'usuaris i treballadors «en bloc» a un altre immoble. Paral·lelament, prop de 200 persones s'han manifestat en una marxa des de la residència fins a les portes del consistori. Una vintena dels manifestants han accedit a la sala de plens.