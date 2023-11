Dissenyen un 'escape room' i rutes de 360º virtuals per poder conèixer Reus

És un projecte d'ús gratuït de l'associació Open Europe

Actualitzada 16/11/2023 a les 20:44

Fa més d'un any que hom estudia el llegat de l'empresari Josep Boule i, de sobte, descobreix que intercanviava correspondència amb l'antropòleg Eduard Toda. Les missives estan plenes de símbols, mapes i trencaclosques. Aquest és el punt de partida de l'virtual que Open Europe ha dissenyat i que està centrat «en coses de Reus», en paraules del coordinador del Departament de Formació de l'associació, Marc Blasi.Junt amb un seguit de rutes enregistrades en 360 graus, es tracta d'un projecte de turisme accessible amb què l'associació vol donar a conèixer la capital del Baix Camp, oferir «un tastet» a qui no pugui venir o s'ho estigui plantejant i permetre descobrir alguns dels seus secrets. D'ús gratuït, la iniciativa, subvencionada pel Departament d'Empresa i Treball, ha estat programada per viure-la sense ulleres de realitat virtual, atès que «si féssim comprar les ulleres, no tindria gaire sentit», destaca Blasi.El ratolí et permet girar el sentit de la càmera i veure tots els racons d'indrets com la plaça del Mercadal o el Cementiri General. Així mateix, el representant d'Open Europe remarca que la intenció seria poder replicar el projecte amb altres pobles i ciutats. Tots els materials es poden consultar a la pàgina webinclòs l', estrenat just ahir.