Una bola de llum 'instagramable' i l'arbre presidiran «un Nadal rodó» a Reus

La campanya de Nadal s'encetarà el 24 de novembre i s'allargarà fins al 7 de gener

Actualitzada 15/11/2023 a les 21:29

La música i el parc infantil

Resten vuit dies perquè Reus respiri Nadal. L'encesa de llums de divendres vinent donarà el tret de sortida a una campanya que ha volgut ser «repensada», en paraules de l'alcaldessa, Sandra Guaita, per tal de celebrar unes festes «més sostenibles» –s'ha prescindit de la pista de gel– i «que serveixin per atreure gent, no tan sols els reusencs, sinó també persones del voltant».El tradicional arbre i el mercat nadalenc presidiran la plaça del Mercadal; el carrusel, la plaça de Prim; s'il·luminaran més carrers, però serà la plaça de la Llibertat l'epicentre de les celebracions fins al 7 de gener. Una esfera de llum de 12 metres de diàmetre, que ja s'està construint, en serà el gran reclam. La regidora en cap de l'àrea de Projecció de Ciutat, Noemí Llauradó, destacà que serà «molt» i que «atraurà molta gent». Addicionalment, entre les 18 i les 21 hores, s'oferirà un espectacle musical cada 60 minuts.Al seu voltant, es desplegarà l'espai batejat com a, on sis boles de neu permetran recrear alguns dels moments més màgics del calendari nadalenc, com la construcció del pessebre, els àpats familiars, la nit de Cap d'Any o l'arribada dels Reis Mags. Serà a la plaça de la Llibertat on també hi haurà un espai gastronòmic i on s'instal·larà una gran haima que, fins al 24 de desembre, acollirà tallers infantils, però que, a partir d'aquesta data, estarà reservada per als patges reials, que recolliran les cartes amb els desitjos dels reusencs. D'altra banda, la fira d'atraccions es col·locarà enguany a la plaça Anton Borrell.A més, l'Ajuntament ha preparat un espectacle màgic per donar el tret de sortida a la campanya de Nadal. Serà el 24 de novembre, a partir de les 18.30 hores. «Necessitem la força dels reusencs per encendre la llum», va demanar Guaita.Nadal també serà sinònim de música. El primer tastet arribarà el 25 de novembre, amb Blaumut. El 16 de desembre, serà el torn de Doctor Prats amb la seva gira de comiat. L'Orquestra Camerata XXI i el tradicional concert de Cap d'Any Nou al Teatre Fortuny no faltaran en una programació que inclourà, també, la doble sessió de Joan Dausà, prevista per als dies 28 i 29 de desembre.L'oferta es completarà amb quatre espectacles itinerants de gran format, els retaules vivents, el mercat d'artesania de la plaça d'Evarist Fàbregas, la festa de Cap d'Any a la plaça del Mercadal i el parc infantil a la zona sud, del qual es donaran més detalls en un futur pròxim, si bé Guaita avançà que «té una sèrie de modificacions» i que es vol «obrir el».