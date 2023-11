Obertes les inscripcions per la caminada popular Rutes Reus per la Marató

La caminada es durà a terme el pròxim diumenge 17 de desembre des de la plaça Anton Borrell

Actualitzada 16/11/2023 a les 10:45

El proper diumenge dia 17 de desembre la Regidoria de Salut i Esports, i Reus Esport i Lleure, organitzen una nova edició de la Caminada Popular per La Marató. Aquesta caminada és una de les activitats que es realitzaran a Reus per la Marató de TV3, que enguany està dedicat a conscienciar de la importància de la salut sexual i reproductiva (SSIR).



La caminada començarà a les 10:00h, amb sortida i arribada a la plaça Anton Borrell (parc de Sant Jordi). S'han dissenyat dos circuits: de 10 i 5,5 quilòmetres. El recorregut pujarà pel passeig de la Boca de la Mina, fins el camí de Maspujols i baixarà pel camí antic de Castellvell, per arribar de nou a la plaça Anton Borrell per l'avinguda de Sant Jordi.Abans de la sortida, la Banda de Cornetes i Tambors «Verge de Misericòrdia» de Reus realitzarà un exhibició de lluïment. A l'arribada hi haurà l'avituallament habitual i qui vulgui podrà fer el donatiu, que com cada any, anirà destinat a La Marató de TV3.Les inscripcions a la caminada són gratuïtes a través de la web www.reusesport.cat