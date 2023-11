Les obres que transformaran la Hispània de Reus començaran la setmana que ve

Les obres consisteixen en la construcció del complex d'habitatge social, aparcament públic, equipament municipal i urbanització exterior

15/11/2023 a les 17:38

El projecte

Habitatge amb protecció oficial

25 habitatges de dues habitacions, 12 de 55 m2 i 13 de 65m2

23 habitatges de tres habitacions de 75m2

L'Ajuntament de Reus, inicia el dimarts 21 de novembre les obres de construcció del complex d'habitatge social, aparcament públic, equipament municipal i urbanització exterior de la Hispània. L'obra l'executa l'empresa Garcia Riera, amb un pressupost d'adjudicació d'19.020.254,51 euros. L'Ajuntament ha encarregat la gestió de l'obra de l'aparcament i de la urbanització exterior a l'empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis, i la de l'habitatge social i l'equipament municipal a l'empresa municipal Redessa.La transformació urbana de la zona de la Hispània es defineix a partir de quatre idees principals: Aposta clara pels usos cívics; permeabilitat de la trama urbana; dotació de noves places d'aparcament; i promoció d'habitatges amb protecció pública.Els projecte de l'edifici d'habitatges preveu la creació de més de 8.100m2 d'habitatge, dels quals 7.700 estan destinats a habitatge protegit i la resta, 400m2, seran per a habitatge lliure. Això equival a 60 habitatges HPO (48 gestionats per l'Ajuntament, a través de Redessa i 12 de gestió privada) i 3 habitatges de renda lliures. Els 48 habitatges de lloguer social, tenen entre 2 i 3 habitacions, amb les següents característiques:

Tots els habitatges disposen d'espai exterior propi. L'edifici principal que acollirà els habitatges protegits es desenvoluparà en 3 blocs de diferents alçades, un de gestió privada de 3 plantes i els de gestió pública de 4 i 5 plantes. El trencament de l'edifici en aquests 3 blocs permet fer més permeable i menys massiu tot el conjunt integrant millor l'edifici en el seu conjunt.



El projecte s'ha treballat amb criteris de sostenibilitat i qualitat ambiental: s'han tingut en compte estratègies d'arquitectura passiva, per reduir la demanda energètica dels habitatges; s'han triat materials naturals i reciclables; i s'ha treballat la utilització d'energies renovables, com plaques solars i aerotèrmia. Es tracta d'un edifici de consum gairebé nul. Els habitatges es construiran amb estructura de fusta, això a part d'alleugerir les càrregues sobre l'aparcament permet reduir l'impacte ambiental de la construcció reduint la petjada de carboni. També, millora el rendiment energètic dels habitatges.



Aparcament de 340 places

El futur equipament s'integrarà a la xarxa d'aparcaments municipals gestionats per Reus Mobilitat i Serveis. Tindrà 340 places distribuïdes en tres plantes. L'entrada i sortida de vehicles, es fa a través d'una rampa de doble carril situada a la Riera d'Aragó. Per a l'accés de vianants s'han definit 3 mòduls d'escales amb ascensors: Un al c/Josep Maria Arnavat i Vilaró, el segon al costat de la entrada per la nova plaça que es crearà damunt de l'aparcament i el tercer proper al Raval de Sant Pere.



L'aparcament tindrà 340 places: 100 places al soterrani -1, 6 de les quals adaptades; 115 places al soterrani -2, 3 adaptades; i 124 places al soterrani -3, 3 adaptades. L'Ajuntament de Reus ha adjudicat també a Garcia Riera el segon lot d'obres vinculades al complex, referent a les instal·lacions de l'equipament, amb un pressupost d'adjudicació de 2.936.425,06 euros.



Equipament

El projecte preveu 1.100m2 d'equipaments, en un espai lluminós i polivalent que compta amb una exterior propi amb accés des de la plaça, la Riera d'Aragó i el carrer Josep M. Arnavat i Vilaró. Els usos del nou equipament encara estan per definir.



Calendari d'obres

Les obres tenen una durada prevista de 36 mesos dels quals els 14 primers corresponen a l'execució de l'obra civil de l'aparcament. En primer lloc es realitzaran els murs pantalla i entre els mesos de març al maig estan previstes les tasques d'excavació del terreny que poden tenir una major afectació al trànsit de la zona amb una intensitat de pas de camions.



A partir d'aquí començaran les tasques d'estructura i finalització de l'obra civil fins al desembre del 2024, quan començaran les obres per a l'execució dels quatre blocs d'habitatges i la posterior urbanització, amb un calendari propi de 22 mesos. L'execució del contracte relatiu a les obres de les instal·lacions de l'aparcament té un termini de 8 mesos des del moment de la finalització de l'estructura de formigó de l'aparcament.



Gestió de terres

Les tasques d'excavació estaran supervisades en tot moment tant per la direcció facultativa de l'obra com per una direcció ambiental de l'obra externa per tal de complir el projecte d'excavació aprovada per l'Agència de Residus de Catalunya. Amb tot, recordar que el solar no està qualificat com a contaminant per l'Agència de Residus de Catalunya, i que un informe de la pròpia agència afirma que: «Segons la valoració de perillositat, cap dels materials han de considerar-se com a residu perillós».



Segons es determina al projecte d'excavació, les mesures de seguretat i salut a preveure durant les obres són: Es garantirà la salut i la seguretat de tots els treballadors durant les feines d'excavació, complint així amb les disposicions de la Llei 31/1995, del 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. A més, durant la càrrega i transport de les terres, els camions hauran de transportar la càrrega coberta amb lones i s'haurà d'humitejar regularment la zona de sortida de camions, i evitar la càrrega de camions durant els episodis de fort vent.



Informació als veïns i veïnes

L'Ajuntament de Reus ha mantingut reunions amb els representants dels veïns de la zona per informar-los del projecte i del calendari d'obres; i resoldre dubtes en relació a la gestió de terres. En aquesta línia, l'Ajuntament té el compromís de mantenir un canal obert d'informació amb els veïns al llarg de l'obra. L'Ajuntament té previst instal·lar un sensor de concentració de partícules ambientals per tal d'oferir dades objectives per tal de poder informar els veïns.



Pla de mobilitat

Les obres no preveuen afectacions importants al trànsit rodat, atès que només es preveu el tancament a la circulació de vehicles el carrer Àngel de la Guarda amb cantonada Riera de Miró, malgrat que es mantindrà un passadís per tal que els veïns puguin accedir a les places d'aparcament des de carrer de Baix de Sant Salvador.



L'inici de les obres sí que suposarà el tancament de les 182 places disponibles a l'actual àrea de zona blava d'aparcament de la riera. Per aquest motiu, Reus Mobilitat i Serveis ha previst un pla d'informació sobre aparcaments alternatius:

Places alternatives d'aparcament regulat en superfície: es proposa l'aparcament a l'àrea regulada de Sant Francesc, amb un total de 144 places d'aparcament i amb una ubicació molt propera al nucli comercial de la ciutat.

Places alternatives d'aparcament subterrani als pàrquings municipals: es proposa l'aparcament als aparcaments més propers a l'àrea de Riera, que són els següents: pàrquing Llibertat (900 places), pàrquing Carrilet (300 places), pàrquing La Fira Centre Comercial (900 places) i pàrquing Pastoreta (250 places).

Places alternatives d'aparcament subterrani de gestió privada: es proposa l'aparcament als aparcaments més propers a l'àrea de Riera i amb accés directe des de l'àrea de Riera: pàrquing Pallol (418 places) i pàrquing Simonet (164 places).

Igualment, també es proposen opcions alternatives amb transport urbà:

Línia urbana L10 : amb inici al Barri Montserrat i direcció centre ciutat-Oques, disposa de parada al raval de Robuster, raval de Sant Pere i Camí de Valls.

Línia urbana L11: amb inici a Reus centre-Oques i direcció Barri Montserrat, disposa de parada a Camí de Valls, Riera de Miro i Camí de Tarragona.

Línia urbana L20 : enllaça l'hospital de Sant Joan i barri Sant Josep amb Reus centre-Oques fins arribar a Misericòrdia i Barri Immaculada, amb tots dos sentits de la marxa. Disposa de parades a Camí de Valls, Riera de Miro i Camí de Tarragona.

Finançament

Reus Mobilitat i Serveis finançarà el cost d'execució del projecte d'aparcament i l'Ajuntament la resta d'actuacions projectades. El projecte és susceptible de ser cofinançat per les subvencions de Next Generation. Ha estat preseleccionat per a rebre el finançament del programa d'ajuts a la construcció d'habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients que preveu el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat pels fons europeus.