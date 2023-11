La marxa ciclista Mussara Reus es traslladarà a Salou per al 2024

L'empresa organitzadora ha decidit canviar el punt de sortida per «motius interns»

Actualitzada 15/11/2023 a les 20:22

Contador i una dècada d'història

El mallot rosa no tornarà a pedalar pel Tecnoparc el 2024. La marxa ciclista Mussara Reus, amb nou edicions a les espatlles, es traslladarà a Salou per a la seva següent sortida, el 26 de maig del 2024. Fonts de l'Ajuntament de Reus expliquen a Diari Més que consistori i organització havien mostrat «predisposició de continuar celebrant la cursa a Reus, però, per motius interns, l'empresa ha decidit canviar la ubicació».Si bé, al tancament de la present edició, Diari Més no ha obtingut resposta per part de l'organització de la Mussara sobre els factors que han impulsat a canviar el punt de sortida i arribada del recorregut, l'empresa remarca a través de les xarxes socials que Salou és «un destí amb segell cicloturista certificat per l'Agència Catalana de Turisme». Així mateix, promet que es mantindrà «la llegenda de l'esdeveniment pioner de la Mussara amb els seus recorreguts pel Priorat i el Baix Camp».Per la seva banda, l'Ajuntament de Salou valora que es tracta «d'una de les principals curses cicloturistes de l'Estat» i que, al mateix temps, el municipi del Tarragonès està buscant «convertir-se en un referent del cicloturisme». Finalment, el consistori de Reus remarca que «s'ha deixat la porta oberta a continuar col·laborant en pròximes edicions» i que es treballa «per atreure nous esdeveniments de turisme esportiu a la ciutat, ja que la voluntat d'aquest govern és potenciar la capitalitat esportiva de Reus».La Mussara Reus és una marxa ciclista que ha tingut lloc des del 2014 –amb la forçosa interrupció per la covid-19– i que ha enfundat més de 35.000 corredors amb el mallot rosa, per tal de completar un recorregut de més de 100 quilòmetres. Entre el llistat de participants il·lustres, destaquen noms com Alberto Contador, Óscar Pereiro i Melcior Mauri.