La CUP de Reus reclama una modificació del projecte de la Hispània que redueixi el pàrquing

Els anticapitalistes consideren que s'evitaria posar en risc la salut dels veïns i es reduiria una despesa innecessària

Actualitzada 16/11/2023 a les 12:06

El grup municipal de la CUP presentarà una moció al plenari municipal de demà, divendres 17 de novembre, per demanar al govern que modifiqui el projecte del pàrquing de la Hispània per reduir el seu abast a l'àrea de sota els pisos de HPO, que estan projectats fora dels sectors on s'han detectat contaminants. Els independentistes asseguren que, a banda de protegir la salut dels veïns, les arques municipals reduirien la despesa en uns 8 milions d'euros. A més, l'Ajuntament també s'estalviaria el sobrecost inicial per aplicar els protocols imposats per l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), a més de les despeses constant per seguir els protocols de seguretat, que comporten analítiques periòdiques en l'aparcament ja finalitzat per verificar que els contaminants no es filtren dins la zona construïda.Els independentistes afirmen que la modificació del projecte no seria motiu per a perdre l'ajuda dels Fons Next Generation, ja que està vinculat als habitatges i no pas al pàrquing. A més, «acceleraria la construcció dels pisos de HPO que estan plantejats en la zona no contaminada», afirma Mònica Pàmies, regidora i portaveu del grup municipal. Pàmies afegeix que «tots ells són motius de pes com per plantejar un projecte que ve del mandat anterior, sobre el que no hi ha hagut transparència i en el que consten motius justificats amb informes de mobilitat, salut, residus, econòmics i d'oportunitat per replantejar-se la seva construcció».Pàmies també assenyala que el context actual de crispació entre els reusencs per l'augment d'impostos podria tenir solució amb aquesta reducció del cost del projecte: «Aquest govern va justificar l'increment de taxes i ordenances amb la manca de capital suficient per a fer front al pressupost i despeses obligatòries no contemplades o previstes del mandat anterior. Doncs bé, proposem una alternativa per reduir una despesa excessiva. Creiem que és més important que les famílies no pateixin per poder pagar els impostos, que tenir més places d'aparcament en un pàrquing mal ubicat, perquè en breu estarà dins de la zona de baixes emissions».