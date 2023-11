La cooperativa Unió Nuts, amb seu a Reus, podrà exportar ametlla en gra a la Xina

Unió Nuts és la cooperativa líder de l'estat espanyol de fruita seca, amb 55.000 hectàrees d'ametllers

La cooperativa catalana Unió Nuts, del Grup Unió, podrà exportar ametlla en gra a la Xina, un país amb capacitat d'absorbir més de 200.000 tones del fruit sec. La Xina es proveeix d'ametlla de Califòrnia i Austràlia, principalment. Només havia autoritzat l'exportació d'ametlles a dues empreses espanyoles.Aquesta setmana Unió Nuts ha rebut l'autorització del registre xinès. Per poder exportar a la Xina, Unió Nuts ha superat un llarg procés i una estricta auditoria a les finques de les quals es vendrà la producció. Per entrar-les al país asiàtic, cal assegurar la traçabilitat del producte. Des de l'entitat, celebren poder créixer i diversificar mercats i que es reconeguin «els alts estàndards de qualitat» del fruit.Unió Nuts és la cooperativa líder de l'estat espanyol de fruita seca, amb 55.000 hectàrees d'ametllers. Concentra una producció d'uns 38 milions de quilos d'ametlla i té 5 centres de producció ubicats a Reus, Alacant, Cabanes (Castelló), Alcañiz (Terol) i Miajadas (Càceres). Des de fa quatre anys, exporta ametlla torrada i elaborats d'ametlla per a alimentació infantil a la Xina, però el potencial de les exportacions d'ametlla natural «és molt superior».La cooperativa parteix «d'una possibilitat favorable» a la d'altres exportadors com els Estats Units perquè «els aranzels seran sensiblement inferiors». L'autorització ha estat possible per l'acord del Ministeri d'Agricultura i l'administració general de Duanes de la República Popular de la Xina, signat el 31 de març d'enguany. El Grup Unió, amb seu social a Reus, representa 148 cooperatives espanyoles i 8.200 socis productors. Té una facturació de 110 milions d'euros i exporta a 34 països.