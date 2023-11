L'Aeroport de Reus assaja la resposta d'un accident aeri en un simulacre «complex»

Centenars de persones i efectius dels cossos d'emergències participen en l'exercici

Actualitzada 16/11/2023 a les 14:01

L'Aeroport de Reus ha fet aquest dijous un simulacre d'un accident aeri a les seves instal·lacions per assajar la resposta en cas d'un sinistre.L'exercici ha aplegat un centenar de figurants i més de 200 efectius dels cossos d'emergències que han participat en la simulació d'un l'incendi d'un avió que es dirigia cap a un aeroport d'Irlanda. En l'operatiu, s'han activat, primer, el pla d'Autoprotecció de l'aeroport i després el pla Aerocat, dirigit des de Protecció Civil.«És complex per la seva coordinació i ens va molt bé fer aquest tipus de simulacres per veure en cas que hi hagués un accident com ens hem de coordinar els diferents cossos», ha afirmat el delegat del Govern a Tarragona, Àngel Xifré.