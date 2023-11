Una seixantena de persones participen en la 'Woman in Tech' a Reus

La jornada va servir per remarcar la importància de les dones al sector de les TIC

Una seixantena de persones van participar ahir a la, una jornada, impulsada pel Clúster TIC Catalunya Sud a firaReus, on directives d'institucions i empreses tecnològiques van compartir les seves experiències per remarcar la importància d'introduir la perspectiva femenina al sector.Les professionals van identificar diversos factors essencials per impulsar la presència de talent femení, com són la necessitat d'implantar polítiques de diversitat i inclusió, que les empreses preguin consciència de gènere i obrin camí, trencar amb estereotips, acabar amb les microdiscriminacions i afavorir la conciliació.Així mateix, la introducció d'una alfabetització STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) inclusiva des de l'Educació Primària es va situar com una eina imprescindible perquè les noves generacions evitin el biaix de gènere a l'hora d'escollir formacions científiques o tecnològiques. En la mateixa línia, se subratllà que s'ha de donar visibilitat a referents TIC femenins.La jornada va comptar amb la participació de l'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, qui posà l'accent en «la importància de la dona en la definició dels algoritmes que tindran un impacte en el futur». Al seu torn, la directora general de Societat Digital de la Generalitat, Liliana Arroyo, mencionà «el paper de l'administració com a garant de l'equitat i la importància d'impulsar el talent de proximitat».