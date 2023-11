La nova escola bressol de Reus oferirà 134 places i costarà uns 2,7 milions d'euros

Es construirà al costat de l'Escola Eduard Toda

Actualitzada 14/11/2023 a les 20:58

La nova escola bressol municipal es construirà a l'interior de l'actual recinte de l'Escola Eduard Toda –ocupant una de les pistes–, es distribuirà en vuit aules i tindrà capacitat per a 134 infants. La previsió de l'Ajuntament de Reus és que entri en funcionament el curs acadèmic 2026-27, «amb la voluntat que hi hagi un arrelament molt important amb els centres educatius que l'envolten», en paraules de l'alcaldessa, Sandra Guaita.El primer pas per a la consecució de la primera escola bressol pública que es creï a la ciutat en més d'una dècada serà l'aprovació de la posada en marxa del projecte en el ple de divendres, un pas necessari per adreçar a la Generalitat la sol·licitud de construcció del nou equipament, del qual ja es disposa d'estudi previ.Guaita va destacar que l'emplaçament té «tot el sentit del món» perquè «la ciutat està creixent cap al sud» i s'està transformant en aquesta direcció, amb projectes com la rehabilitació dels barris del Carrilet i Fortuny o la construcció de l'estació de Bellissens. Així mateix, posà en relleu la possibilitat de tancar el cercle educatiu en una illa, junt amb l'Escola Eduard Toda i l'Institut Roseta Mauri, sense oblidar que, travessant les vies del tren, també hi ha el Campus Bellissens de la URV, una apreciació que la directora de l'Escola Eduard Toda, Mireia Aguado, qualificà de «potencialitat».Pel que fa a les instal·lacions, d'uns 1.000 metres quadrats, la regidora d'Educació, Pilar López, comentà que les vuit aules seran «versàtils», és a dir, «obertes entre elles»; que totes tindran accés a l'exterior i que, en funció de la demanda, s'hi podran repartir els grups d'infantil. Així mateix, remarcà que, tot i que la baixa natalitat ho sembli contradir, hi ha «una creixent demanda» de places d'escola bressol, una situació «que va lligada a un tema econòmic» i al factor que «més famílies necessiten aquest servei» per la dificultat de conciliar la vida laboral i la familiar.L'edificació de l'equipament per a alumnes de 0 a 3 anys compta amb una partida d'un milió d'euros en el pla d'inversions del 2024. La previsió inicial del pressupost de la redacció del projecte i l'execució i direcció de l'obra és d'uns 2,7 milions d'euros, per bé que el cost definitiu es definirà en el projecte executiu.