El polilleuger Marià Fortuny de Reus espera «noves oportunitats de finançament»

El nou govern municipal prioritza la construcció del pavelló doble El Molinet a la vora de l'Institut Roseta Mauri

Actualitzada 14/11/2023 a les 19:45

Una nova zona poliesportiva arribarà al sud

L'anterior govern municipal volia que entrés en funcionament el 2024, però, al final, sembla que haurà d'esperar una mica més. El polilleuger annex a l'Escola Marià Fortuny que s'anuncià fa un any continua ancorat al punt de partida –es té un estudi preliminar i no s'ha avançat en la redacció del projecte– i el nou executiu ha decidit prioritzar la construcció del pavelló doble esportiu El Molinet. Amb tot, fonts municipals apunten que l'equipament del barri Fortuny no ha estat descartat i que s'estarà «atent a noves oportunitats de finançament extern que puguin accelerar l'execució del projecte», intenció que s'hauria transmès a la direcció del centre.L'Ajuntament de Reus continua treballant per «ampliar la xarxa d'equipaments esportius de proximitat a la ciutat per tal d'acostar la pràctica esportiva a tota mena de col·lectius i a les diferents zones», assenyalen les fonts. Amb aquesta voluntat, s'han analitzat les necessitats «d'acord amb el mapa d'instal·lacions esportives» i s'ha optat per jerarquitzar en favor d'«aquelles zones on hi ha una mancança clara d'equipament».Fruit d'aquest estudi, s'ha decidit incloure la construcció del pavelló del Molinet al Pla d'Acció Municipal (PAM) 2023-27, un equipament «que ha de comptar amb finançament de la Generalitat, que ja té el projecte executiu redactat i que amplia les funcionalitats d'un polilleuger», destaquen les fonts. De fet, el pla d'inversions per al 2024 inclou una partida de 850.000 euros destinada a la seva edificació. «És un projecte que es remunta al 2010, que ha de donar resposta a les necessitats educatives de l'Institut Roseta Mauri i que és un deute històric amb aquesta zona, en creixement a la ciutat», conclouen.D'altra banda, des de l'Escola Marià Fortuny, s'explica que estan «molt decebuts» amb el fet que, per ara, no es converteixi en realitat un projecte que qualificaren d'«oportunitat superbona per a la ciutat, el barri i els alumnes», atesa l'elevada ocupació del Pavelló Olímpic.El PAM inclou un altre projecte concret per ampliar la xarxa d'equipaments esportius. Es tracta de la construcció d'una «zona poliesportiva i de lleure». Tal com han confirmat a Diari Més fonts municipals, la intenció és que l'espai s'ubiqui «al sud de la ciutat» i, segons avançà l'alcaldessa, Sandra Guaita, a Reus Digital, el tema es començarà a tractar el 2025. Tot i que faltarà conèixer-ne més detalls, cal recordar que una de les propostes del PSC en campanya fou la creació d'un gran complex multiesportiu al voltant del Pavelló Olímpic.