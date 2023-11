Les rutes amb Weeze i París-Orly des de Reus mouen cadascuna vora 20.000 passatgers

Eren les dues principals novetats de l'any a un aeroport per on ja han passat més d'un milió de viatgers

Actualitzada 13/11/2023 a les 20:49

L'Aeroport de Reus ha conclòs temporada comercial. Més d'un milió de passatgers –1.040.303– han passat per les seves instal·lacions aquest any, un 14,4% més que entre el gener i l'octubre del 2022. Les dues principals novetats de l'exercici eren les rutes que han connectat la capital del Baix Camp amb París-Orly (França) i Weeze (Alemanya). Ambdós trajectes han posat punt final a l'experiència amb vora 20.000 passatgers.La connexió amb França era una petició àmpliament demanada per la població. L'equipament reusenc ja havia ofert connexions aèries en el passat amb la seva capital i amb Marsella. La travessia entre Reus i París-Orly ha vist passar 19.684 persones, segons dades d'Aena, entre març i octubre, els mesos en què ha estat activa. L'estiu ha estat especialment prolífic i tant al juliol com a l'agost foren més de 3.250 els viatgers que anaren de la Costa Daurada a la regió d'Île-de-France, o viceversa, mitjançant l'avió. Així mateix, cal destacar que sempre s'han superat els 2.100 viatgers mensuals, amb l'excepció del març, tenint en compte que la primera aeronau es va enlairar un dia 26. En total, s'oferien vols dos dies a la setmana, dimecres i diumenge, en ambdós sentits.La ruta ha estat operada per l'aerolínia Vueling, que valora que «la connexió de Reus amb París ha estat rellevant durant aquesta temporada d'estiu, en què hem facilitat l'arribada de visitants al territori», segons apunten fonts de la companyia. Així mateix, expliquen que, per ara, encara no disposen d'informació sobre els trajectes de l'estiu que ve, tot i que tampoc descarten repetir experiència des de les instal·lacions de la capital del Baix Camp. «Des de Vueling, apostem per la connectivitat de tot el territori i explorem les necessitats i demanda dels diversos destins per tal de planificar les nostres rutes», conclouen.Pel que fa a Weeze, el trajecte, operat per Ryanair i que s'estrenà a finals de març, ha vist passar 21.204 passatgers, en un total de 126 moviments. L'aerolínia proposà dues freqüències setmanals en els dos sentits, dimarts i dissabtes. Amb tot, cap de les dues destinacions es troba entre les deu més freqüentades. Com és habitual, Irlanda i el Regne Unit triomfen en una classificació encapçalada per Dublín, amb 175.111 viatgers. El podi el completen Manchester i Londres-Stansted. A més, se situen en elels aeroports de Birmingham, Cork, Glasgow, Shannon i Newcastle, així com Eindhoven (Països Baixos) i Brussel·les-Charleroi (Bèlgica).Cal recordar que la setmana passada es van conèixer nous moviments per als pròxims anys. La companyia EasyJet tornarà a operar a l'Aeroport de Reus a partir de l'abril del 2024, amb dues noves rutes, a Manchester i Londres- Luton. L'operador Travel Solutions oferirà una nova operativa xàrter amb Belfast entre el 15 de juny i el 24 d'agost, amb avions de British Airways. D'altra banda, TUI augmentarà les operacions entre Reus i el Regne Unit, França i Alemanya, mentre que Jet2 preveu obrir una nova ruta cap a Liverpool a partir del 2025.