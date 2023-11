Exigeixen que el projecte per regenerar aigua de la depuradora de Reus es faci «urgentment»

Unió de Pagesos reuneix els alcaldes de la zona de reg del pantà de Riudecanyes i els insta a pressionar el Govern

Actualitzada 14/11/2023 a les 15:21

Unió de Pagesos ha exigit que el projecte de regeneració d'aigua de la depuradora de Reus s'acceleri i es faci «amb caràcter d'emergència» per poder regar el 2024. El sindicat ha fet arribar la demanda a una vintena d'alcaldes dels municipis de la zona de reg del pantà de Riudecanyes que, actualment, es troba per sota el 4% de la seva capacitat.La trobada ha servit per alertar de la situació que viu el sector primari des de fa dos anys i instar els representants municipals a pressionar el Govern per aconseguir que la reutilització de les aigües sigui una realitat l'any vinent. «O aconseguim aquesta aigua o molts pagesos són morts», ha sentenciat el responsable d'Aigua del Tarragonès d'Unió de Pagesos, Martí Macias.