Tot a punt pel IV Canicròs de Reus, que es farà el 19 de novembre

Actualitzada 13/11/2023 a les 11:23

El IV Canicròs de Reus i la passejada solidària tindran lloc aquest diumenge, 19 de novembre, a l'entorn de la Urbanització Sant Joan de Reus. Aquest esdeveniment solidari està organitzat pel club reusenc USK-Team, amb la col·laboració de la regidoria de Salut i Esports de l'Ajuntament de Reus, i els seus beneficis són per a les entitats animalistes col·la boradores.



Les inscripcions ja estan obertes per a les tres modalitats: la cursa, la passejada solidària i el Canicròs infantil.El circuït farà un total de 7,2 quilòmetres i tornarà a passar per rieres i camins, trepitjant els termes municipals de Reus, Castellvell i Almoster. Aquesta cursa formarà part del Circuit Popular de Canicròs – CCPC.La passejada popular i solidària serà de 5 quilòmetres i està dirigida tant a les persones que la vulguin fer amb les seves mascotes, com a les persones que la vulguin fer soles, acompanyant i donant suport a aquest acte solidari.Pel que fa al Canicròs infantil, està pensat per infants i joves de fins a 15 anys acompanyats d'un adult, que recorreran un circuit d'entre 300 i 1.000 metres. No es tracta d'una cursa competitiva, per a la qual cosa, hi haurà premis per a tothom en finalitzar la carrera.Des de l'organització s'ha remarcat que any rere any el canicròs es consolida, entre moltes altres coses, perquè forma part del Circuit Català Popular de Canicròs i això fa que vinguin corredors de tota Catalunya perquè la prova puntua en aquest circuit.