Reus incorpora accions proposades i escollides per la ciutadania al Pla d'Acció Municipal

Actualitzada 13/11/2023 a les 10:27

Eix 1: «Escolta activa: les persones al centre»

Fomentar l'ajuda mútua entre la ciutadania: 97

Crear un protocol que garanteixi la tramitació i resposta a les queixes i suggeriments realitzats per part de la ciutadania a través dels canals ofici: 56

Estudiar la política de preus públics dels esdeveniments culturals per adaptar-los a la ciutadania amb dificultats per accedir a la cultura: 36

Donar suport a les entitats esportives i esportistes d'esports minoritaris: 28

Fomentar els escacs a la ciutat: 23

Fomentar l'ús de dades obertes: 21

Fomentar l'increment de pressupost destinat a la cooperació solidària internacional de l'Ajuntament de Reus: 20

Fer un inventari d'elements de la ciutat que estiguin vinculats a la dictadura franquista: 7

Estudiar la creació d'un metavers de Reus: 5

Són les 6 propostes proposades i selecciondes per la ciutadania de Reus que s'incorporaran al Pla d'Acció Municipal 2023-2027 una vegada aquesta mitjanit ha finalitzar el procés de votació obert per la regidoria de Bon Govern, Transparència i Participació.La fase de votació ha comptat amb la participació de 197 persones que han emès un total de 528 suports.«Valorem molt positivament que la ciutadania hagi entomat l'oferiment del govern de fer aportacions al document de planificació estratègica de l'acció de govern pel mandat; que dediqui part del seu temps i participi tant en l'assistència als tallers com en la votació», afirma Montserrat Flores, regidora de Bon Govern, Transparència i Participació.Les propostes finalistes que s'han pogut votar en aquesta fase del procés participatiu es van recollir en els tres tallers de participació realitzats anteriorment.Les persones de 14 anys o més, empadronades a Reus, han pogut votar dues propostes per cada un dels eixos en què s'estructura el PAM. Les 2 propostes de cada eix més votades per la ciutadania s'incorporen directament a la redacció definitiva del PAM. Tanmateix, com que de l'eix 2 van quedar només dues propostes finalistes, aquestes s'incorporen directament a document final sense necessitat de passar el procés de la votació.Una vegada completades les fases d'informació, comunicació i difusió del procés de participació; de debat deliberatiu i participatiu, de validació de les propostes; i de votació de les propostes, el procés participatiu vinculat al PAM 2023-2027 continua obert amb les dues darreres fases: el retorn dels resultats i l'avaluació del procés de participació.Les propostes presentades amb el número de suports recollits per cada un dels tres eixos són les següents:

Eix 2: «Ciència, innovació i creixement econòmic»

Potenciar el tractament integral de suport al mosaic agrari de la ciutat Àmbit global

Facilitar que Reus pugui ser seu de l'MBA del a Universitat Rovira i Virgili i el Diploma de Lideratge

Eix 3: «Ciutat verda i sostenible»