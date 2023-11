Quan la paraula és al centre de tot

Aquest diumenge la companyia El Trole ha estrenat l'espectacle 'Guardeu-me la paraula', basat en la vida i l'obra de Xavier Amorós, a partir dels seus textos

El primer llibre de poemes de l'escriptor Xavier Amorós (Reus, 1923–2022), publicat el 1962, duia per títol Guardeu-me la paraula. Aquest és també el títol que la companyia El Trole ha escollit per a l'espectacle que va presentar ahir diumenge al Teatre Bartrina, i que recorre la vida i l'obra d'Amorós a través dels seus propis textos.



Sota la direcció de Ramon Llop, l'espectacle s'estructura en dues parts. La primera, centrada en la poesia, repassa la biografia d'Amorós des dels divuit anys, quan mor el pare, fins a la quarantena, moment en què decideix abandonar el conreu de la poesia. La segona part són un recull d'esquetxos i anècdotes relatades.El primer bloc té com a protagonista el mateix Xavier Amorós, que es presenta a l'edat de seixanta-cinc anys per fer de guia i conductor de la seva pròpia història. El seu relat està acompanyat d'imatges i vídeos històrics, que transporten l'espectador a un Reus pretèrit, i on també apareix el mateix Amorós. Tot plegat es combina amb una escenografia senzilla, on la paraula, més que els mateixos actors, és la protagonista. Aquest primer bloc es clou amb la intervenció del fill de l'escriptor, el també poeta i crític literari Xavier Amorós Corbella, que ofereix una breu lliçó magistral sobre la trajectòria poètica del pare. Amorós Corbella acaba la seva intervenció cedint la paraula a diversos actors que, des de platea, reciten una selecció de poemes d'Amorós, transcendint així la representació teatral i atorgant al públic la capacitat de fer-se seva l'obra del poeta reusenc.Aquesta primera part s'encavalca amb la segona, que s'articula mitjançant una selecció d'esquetxos, amb un lleuger tint còmic, en què es posa de manifest la voluntat memorialista de la prosa d'Amorós. En aquest recull d'anècdotes hi apareixen insignes reusencs com el doctor Salvador Vilaseca i l'escriptor Joaquim Santasusagna, protagonistes d'una de les escenes més còmiques; fets curiosos com l'arribada a la ciutat del xampany Moët Chandon, o la grotesca escena protagonitzada per Francisco Franco. Personatges com Josep Maria Arnavat, Salvador Espriu o el ministre Enric Fontana Codina també treuen el cap, protagonitzant episodis que busquen fer somriure l'espectador.La dramatúrgia deés obra de Quim Besora, Antoni Nomen i Ramon Llop, mentre que els textos els signen, a més del mateix Xavier Amorós Solà, Antoni Nomen i Xavier Amorós Corbella.Aquest espectacle s'emmarca en la celebració del centenari del naixement de Xavier Amorós, i es podrà tornar a veure el gener de 2024 a la Sala Santa Llúcia. El text del muntatge es pot llegir a la web d'El Trole ( https://eltrole.blogspot.com ).