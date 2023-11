La Fira de l'Oli Nou de Reus finalitza amb racions esgotades i una elevada participació

Els expositors valoren molt positivament les vendes a la fira, ja que s'han superat les seves expectatives en un any tan «complicat»

Actualitzada 13/11/2023 a les 15:27

La Fira de l'Oli Nou DOP Siurana 2023 va tancar la seva 26ena edició el passat dissabte amb uns resultats satisfactoris. Segons fonts del propi Consell Regulador de la DOP Siurana, els expositors valoren molt positivament les vendes a la fira, ja que s'han superat les seves expectatives inicials en un any tan «complicat». La xifra definitiva de vendes encara resta pendent del recompte final.La novetat de l'edició d'enguany, de destinar una part de la recaptació de l'esmorzar a la Marató de TV3, ha tingut molt bona acollida perquè pràcticament es van esgotar les 2.000 racions previstes i per tant des de la Fira de l'Oli de Siurana de Reus 2023 es col·laborarà econòmicament amb 2.300 euros per a aquesta activitat solidària. En aquest sentit cal dir que la Fira serà present enguany al programa especial de la cadena televisiva catalana que s'emetrà el dia 17 de desembre.També es valora de forma positiva la gran afluència de públic, en un esdeveniment molt consolidat que la gent ja espera, i que en l'edició d'enguany també ha tingut a favor la bona meteorologia, una elevada participació que es va poder veure també als tallers i a les activitats paral·leles organitzades.