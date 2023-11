L'ICS tanca les possibles vies d'entrada de rates al CAP Sant Pere

La plantilla denuncia que no s'ha erradicat la plaga i l'ICS explica que està aplicant el protocol

Actualitzada 12/11/2023 a les 21:12

La plantilla del Centre d'Atenció Primària (CAP) Sant Pere continua sense poder descansar plàcidament. Fa un parell de setmanes, un sanitari va veure sortir una rata «d'uns 25 o 30 centímetres» de la sala de descans del personal, que ràpidament va córrer cap a altres estances. En una habitació, el rosegador va ser tancat amb clau i l'equip de prevenció de riscos va procedir a capturar-lo. No va ser l'únic cas: els treballadors asseguren haver-ne sentit més deambulant pel sostre de la planta -1, on es concentra el problema.



Algú, fins i tot, afirma haver trobat restes que podrien ser d'excrements a llits i a passadissos. «Que quan tens un moment per descansar després de 24 hores no puguis...», es lamenten. Amb tot, l'Institut Català de la Salut (ICS) detalla que, des que es denuncià per primera vegada la presència de rates, es van posar en marxa totes les mesures que dictamina el protocol, tant de caràcter preventiu com reactiu, unes directrius que «s'estan fent de manera continuada».

Aquestes mesures inclouen la instal·lació d'esquers alimentaris, trampes adhesives i càmeres per controlar la seva presència i moviment, així com el reforç del fals sostre per garantir la seva integritat i el tancament de qualsevol forat que s'hagi detectat i que pogués facilitar l'entrada dels animals. «Se'n va capturar una fa dues setmanes i es continua mirant si n'hi ha més», detallen fonts de l'ICS, tot i que expliquen que «no s'han trobat nius» i que és possible que les rates accedeixin des de l'exterior –de fet, davant del CAP, hi ha una petita zona verda i, travessant la calçada, un solar i un parc–. «Es dona continuïtat a tot el protocol i es fan inspeccions per garantir la seguretat al centre», afegeixen les mateixes fonts.



Així mateix, assenyalen que «es fan inspeccions de manera rutinària» i que, en cas de detectar-se alguna anomalia, s'activen les mesures del protocol. Cal tenir en compte que l'empresa de control de plagues no pot aplicar productes tòxics per acabar amb la presència dels rosegadors, atès que estarien infringint les directrius mediambientals i que, a més, l'actuació podria acabar tenint efectes nocius en la població, situació agreujada en tractar-se d'un CAP.

De fet, els treballadors subratllen que el fet d'estar denunciant la presència de rates a un centre sanitari implica que és un problema «de grau superior al d'un habitatge particular», si bé són conscients que no és un escenari agradable per a ningú.

Cal recordar que els professionals ja van denunciar fa setmanes la plaga de rates que havien detectat. En concret, va transcendir a l'octubre, tot i que asseguren que feia mesos que va iniciar-se la problemàtica. El primer cop que se'n va veure una va ser a la zona de les ambulàncies, «quan una treballadora va treure una rata d'un pam amb una pala i la va llençar a la brossa», relataren els professionals aleshores, tot subratllant que qui més ho pateix és el personal de guàrdia, a les nits, que té les habitacions per descansar a la planta -1 «i se senten córrer pel sostre amb un soroll molt estrident». Un altre incident es va produir quan un professional es va trobar una rata a la cisterna del lavabo.