Èxit de la primera Fira del Benestar

Unes 350 persones van assistir a la Fira durant tot el matí

Actualitzada 13/11/2023 a les 12:30

Aquest passat dissabte, 11 de novembre, l'Espai Boule va acollir la primera Fira del Benestar. Una jornada plena d'activitats dedicades a la cura del cos i la ment. Amb una xifra d'aproximadament 350 assistents al llarg del matí, l'esdeveniment va demostrar ser un punt de trobada per aquells que busquen noves oportunitats per millorar la seva salut i benestar tant en l'àmbit físic com mental.Els tallers, protagonistes indiscutibles de la jornada, van atraure participants amb ganes d'aprendre i experimentar noves pràctiques relacionades amb la salut física i la cura personal. Amb les places per als tallers plenes, els assistents van tenir l'oportunitat de practicar ioga en família, explorar els beneficis de la fisioteràpia infantil, descobrir la importància de la cura del sòl pelvià i desenvolupar estratègies cognitives i emocionals per al benestar mental en adults grans. Altres tallers, com cuina en família, automaquillatge i mindfulness, van proporcionar eines pràctiques per incorporar el benestar tant en l'àmbit físic com mental a la vida quotidiana.Durant el showcooking, l'empresa local Xocosave va oferir una demostració sobre com elaborar un torró de xocolata i panís. Aquesta activitat va proporcionar una oportunitat educativa sobre les opcions de dolços elaborats amb productes de qualitat. Així mateix, un dels moments més destacats va ser la participació dels alumnes de l'Escola de Dansa del Centre de Lectura, que van sorprendre la multitud amb diverses coreografies dinàmiques acompanyades per l'energia contagiosa de la violinista Astrid Torrente. La combinació d'expressió artística i música en directe va enriquir encara més l'atmosfera de la fira.Amb aquest èxit, la Fira del Benestar es consolida com un esdeveniment amb continuïtat per als reusencs i reusenques interessats en el benestar propi i dels seus. De fet, l'èxit de la jornada no hauria estat possible sense la participació entusiasta dels assistents, els col·laboradors i els professionals que van compartir els seus coneixements.