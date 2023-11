'Oblideu Tosquelles!' i 'La Singla', les grans guanyadores del Memorimage 2023

La divuitena edició del Festival Internacional de Cinema de Reus va cloure ahir al vespre amb la cerimònia d'entrega de premis

El Premi Ciutat de Reus va ser per Oblideu Tosquelles! d'Enric Miró, considerada com la millor pel·lícula de la Secció Oficial. El film és una mirada sobre la polièdrica personalitat del psiquiatra català Francesc Tosquelles, exiliat a França després de la Guerra Civil Espanyola. La Singla de Paloma Zapata, sobre la extraordinària i tràgica vida de la bailaora flamenca sorda nascuda al Somorrostro, va rebre la menció especial del Jurat Memorimage en la deliberació del mateix premi.



El jurat Memorimage de la Secció Oficial, que conformen Guillem Latorre, Eulàlia Iglesias i Magda Gargallo, van destacar d'Oblideu Tosquelles! com reivindica la memòria d'aquesta personalitat clau de la cultura catalana a través d'un muntatge dialogístic entre arxius visuals i sonors. D'altra banda, el jurat van voler valorar l'obra La Singla per rescatar de l'oblit una artista indiscutible del nostre país i per com transmet, a través de fonts visuals de tot tipus, el magnetisme d'aquesta figura tan fascinant i genial com enigmàtica.



Per altra banda, La Singla també va guanyar el Premi Cinema-Rescat. El jurat del Premi Cinema Rescat, format per Jan Baca, Pere Parera i Joan Francesc Escrihuela, van destacar l'exhaustiu treball de recerca de documentació, la riquesa i diversitat de les fonts consultades i la bona posada en escena de tot aquest material al servei d'una història que aconsegueix mantenir la tensió dramàtica fins al final.

El públic assistent al festival va valorar la pel·lícula de la Secció Oficial, Toda una vida, de Marta Romero, amb el Premi del Públic. La pel·lícula és l'emotiu testimoni d'una parella de la tercera edat que rememora l'amor viscut després del diagnòstic d'Alzheimer de la dona, a través de l'acompanyament de la seva neta, la Marta, durant 12 anys de filmació.Dins de la secció MemoriReus, el premi per a la millor pel·lícula, patrocinat per Rabassa i dotat amb 300€ , va ser per Perseguint el Granuja, del director Josep Maria Castellví. El documental s'endinsa en les profunditats marines per reescriure la història de l'avió abatut de la Legió Còndor, trobat l'any 1979 prop de la costa de Tarragona. El premi va ser atorgat pel públic assistent gràcies al seu vot en les sessions del festival.Els alumnes dels instituts participants al MemoriJove van decidir amb els seus vots atorgar el Premi MemoriJovea No callarem, un film per la llibertat de Clàudia Arribas, Violeta Octavio i Carlos Juan. El film recull les experiències de víctimes polítiques com en Hasel o en Valtonic. Més de 1.100 alumnes d'ESO, Batxillerat i altres centres educatius han assistit al Memorijove d'aquest any.L'últim premi en anunciar-se va ser el Premi d'Honor, atorgat a El Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) de Girona, pels anys de treball per la conservació, increment i difusió del patrimoni audiovisual, esdevenint un centre de referència en el sector arxivístic. El Premi d'Honor reconeix a una personalitat o entitat de reconeguda vàlua en l'àmbit del treball amb els arxius, tant a nivell local, nacional com internacional i va ser decidit per un jurat independent format pels experts en arxius, Montserrat Bailac, Coia Escoda i Joaquim Nolla.En l'acte de cloenda, la directora artística del festival, Anna Petrus, va comunicar que, durant aquesta edició, s'han superat els 2.000 espectadors i s'han fet catorze col·loquis amb els equips de les pel·lícules o persones expertes en la temàtica.El Memorimageestarà disponible del dilluns 13 fins al diumenge 19 de novembre a través de la plataforma online del festival. El públic podrà continuar gaudint de tres pel·lícules de la secció MemoriReus, Perseguint el Granuja, Rentadors i rentadores i Una ciutat de Mussols. La plataforma és accessible de manera gratuïta i previ registre a online.memorimage.cat.