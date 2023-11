RSM acorda retornar la finca de Pich Aguilera a l'Ajuntament de Reus

L'immoble va ser presentat com una de les garanties vinculades a l'operació de finançament de les obres del nou hospital

Actualitzada 09/11/2023 a les 20:58

Reus Serveis Municipals (RSM) ha acordat retornar a l'Ajuntament, soci únic de la societat, la finca Pich Aguilera, ubicada a tocar del Mercat Central –a l'avinguda del President Companys–, en el marc d'una operació de reducció del seu capital social. D'aquesta manera, es tanca un cercle que es començà a dibuixar el 2006, quan el consistori adquirí l'immoble a la societat Hospital de Sant Joan de Reus, SAM, per aportar-lo al grup d'empreses Innova i, d'aquesta manera, presentar-la com a garantia per a obtenir el finançament necessari per a construir el nou Hospital Universitari Sant Joan.El gerent d'RSM va emetre, el 31 d'octubre, un informe en què proposava tornar a l'Ajuntament la finca, atès que ja havia amortitzat la hipoteca que hi pesava com a garantia d'un préstec formalitzat el 2010 amb diverses entitats bancàries per poder executar les obres del centre hospitalari. El consell d'administració de la societat va acordar elevar la petició a la Junta General el 6 de novembre. «Una vegada finalitzada l'operació de traspàs de l'hospital a la Generalitat, i cancel·lades les garanties de l'operació de finançament, i donat que RSM no té cap projecte previst de desenvolupar a Pich Aguilera, l'empresa ha acordat retornar l'immoble a l'Ajuntament», precisen a Diari Més fonts municipals.En conseqüència, el consistori recupera una propietat, valorada en 15,2 milions d'euros. Si bé no han transcendit detalls sobre els seus plans de futur, tindria l'oportunitat de posar-la a la venda i generar ingressos, atorgar una concessió sobre la propietat o aprofitar-la per al seu interès, com podria ser establir-hi algun nou servei i emprar l'indret com a equipament municipal.El ple de la corporació va acordar, el març del 2006, encarregar al grup d'empreses municipals Innova la licitació dels treballs necessaris per a la redacció del projecte constructiu i l'execució de les obres del nou Hospital Universitari Sant Joan. Per contribuir al finançament de l'operació, adquirí la finca de l'antiga fàbrica Pich Aguilera per poc més de 4 milions d'euros (IVA exclòs), per tal d'aportar-la a Innova i fer-la servir com a part de les garanties vinculades a la consecució dels diners per a completar la inversió. Va ser el 2009 quan el govern municipal autoritzà Innova a concertar una operació de crèdit per import de 65 milions d'euros. L'abril del 2010, el hòlding formalitzà el préstec amb sis entitats bancàries i constituí una hipoteca sobre l'immoble com a garantia, permetent d'aquesta manera l'edificació del centre sanitari, que obrí portes el 2010.Durant la dècada que laha estat activa, l'ús que es podia fer de la finca era limitat. Amb tot, el 2020, després de la signatura del conveni entre l'Ajuntament, la Generalitat de Catalunya i el Servei Català de la Salut per a traspassar la gestió de l'hospital, la societat municipal va amortitzar anticipadament i íntegra tots els imports pendents del préstec, de forma que la hipoteca quedà cancel·lada i l'immoble quedà alliberat. En aquests moments, RMS, com a successora d'Innova, gaudeix d'una positiva situació econòmica i, en conseqüència, proposa retornar la finca a la ciutat.