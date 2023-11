Treballadors, familiars i grups polítics denuncien a Tarragona que ja s'hagi iniciat el procés per reubicar els usuaris

Actualitzada 10/11/2023 a les 15:38

Els treballadors i els familiars dels usuaris de la Residència de Gent Gran de Reus exigeixen que s'aturi el tancament de l'equipament fins que no arribi l'informe tècnic que ho justifiqui. Així ho han anunciat aquest divendres els sindicats CCOO, UGT i IAC-CATAC enmig d'una concentració davant els serveis territorials de Drets Socials a Tarragona i on hi han participat una trentena de persones.També s'hi han sumat representants de la CUP i d'ECP. La diputada Laia Estrada ha lamentat que cap dels partits polítics presents en la reunió d'aquest dijous al Parlament «hagi vist l'informe tècnic que suposadament acredita la decisió del tancament» i, malgrat tot, «ja s'hagin iniciat els passos per reubicar als residents».