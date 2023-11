El projecte 'Tobbgest' ja compta amb la participació de 47 dones gestants a Reus

L'objectiu de l'estudi és ajudar a deixar de fumar i es fa a través d'una aplicació amb jocs i reptes

Actualitzada 09/11/2023 a les 21:30

Fins a 47 dones gestants participen en el projecte, que pretén ajudar a deixar de fumar a través d'una aplicació mòbil. L'estudi es troba, en aquests moments, en la seva segona fase, la de reclutament, que començà al març, tal com detalla la seva investigadora principal, Cristina Rey, i serà el setembre del 2024 quan s'entri en la fase d'anàlisi de resultats i de difusió, un cop s'hagi fet el seguiment de les usuàries durant un any.Aleatòriament, les participants es divideixen en dos grups: el de control i el d'intervenció. El primer consisteix en un seguiment en què es donen recomanacions sobre deixar de fumar, mentre que les incloses en la segona categoria, a banda de l'acompanyament habitual, reben un codi per accedir a l'. El programari presenta l'arribada de les usuàries a l'illa de Tobb just el dia en què decideixen prescindir del tabac, però es topen amb un indret brut i deteriorat. Hi emprendran un camí de 90 dies per deixar-ho tot net.L'aplicació presenta una sèrie de minijocs amb què es pretén «disminuir les ganes de fumar». Rey assenyala que la idea és que si una dona vol encendre una cigarreta, opti per distreure's superant nivells. També s'hi pot trobar unamb preguntes relacionades amb l'embaràs, el tabac i els hàbits saludables; reptes, com portar una dieta equilibrada o practicar més esport, que es poden compartir a les xarxes socials; un fòrum en què les internautes poden intercanviar experiències i consells; una biblioteca amb documentació audiovisual i un botó del pànic que es pot pitjar quan es tenen moltes ganes de fumar i que presenta exercicis per controlar la situació. Així mateix, té l'opció de tramitar una consulta a experts. Superats 90 dies, s'hauran desbloquejat tots els continguts.Rey apunta que només un 13% de les dones que estan embarassades i que volen deixar de fumar acaben fent-ho. «El tabac és una droga molt addictiva i crea molta dependència física i psicològica», subratlla, tot afegint que crea riscos tant per a la gestant com per al nadó. Amb l', es vol que les persones que ho necessitin disposin d'una eina disponible les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, per resistir l'ànsia. Segons un estudi anterior dirigit a la població general, un 20% dels usuaris de l'aplicació van aconseguir deixar de fumar completats dotze mesos, en comparació del 8% dels qui només es va fer seguiment.El projecte, finançat per l'Institut de Salut Carlos III, està conduït per un equip investigador format per diferents professionals de l'Institut Català de la Salut i de l'IDIAP Jordi Gol, amb la col·laboració de la URV. Avui, el Mas Miarnau acollirà una jornada per donar a conèixer l'estudi a professionals sanitaris.