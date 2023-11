El Dinadal tornarà a Reus el 2 de desembre en benefici de Càritas i Sant Vicenç de Paül

El menú consistirà en un plat d'arròs bullit amb salsa de tomàquet, aigua i dues mandarines

Actualitzada 09/11/2023 a les 21:26

El Dinadal, el dinar solidari que organitza l'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa de Reus, tornarà a organitzar-se el 2 de desembre. Serà al Centre Cívic Ponent i consistirà a servir un menú humil i senzill, consistent en un plat d'arròs bullit amb salsa de tomàquet, aigua i dues mandarines. Les entitats beneficiàries dels diners recaptats amb la iniciativa seran Càritas Interparroquial i la Societat de Sant Vicenç de Paül.Per assistir al dinar, el tiquet tindrà un cost de 10 euros per als adults o de 5 euros per a infants. Es poden adquirir a les dependències de Càritas Interparroquial de Reus, a Tomàs Barberà, a la Llibreria Catòlica, a les parròquies de la ciutat i a les diferents entitats de Setmana Santa. A més, en acabar, se sortejaran diferents productes i serveis aportats per aquests establiments, que també serviran per recaptar fons.El president de l'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa de Reus, Jaume Piñol, va remarcar ahir, durant la presentació, que «aquest dinar solidari s'ha convertit en una fita destacada en el calendari benèfic de Reus –es convoca del 2012 ençà– i és, sens dubte, una oportunitat per posar-se a la pell d'aquells que malauradament han de recórrer als menjadors socials».Piñol també va fer valdre la responsabilitat que tenen les confraries, arxiconfraries i germandats per ser un col·lectiu compromès amb les famílies en situació de vulnerabilitat. En aquest sentit, va afirmar que «les entitats de la Setmana Santa no podem restar impassibles als problemes dels nostres veïns i és per això que duem a terme accions de caritat com el Dinadal, un acte obert a tothom i que busca la màxima participació ciutadana i col·laboració».Per la seva banda, la regidora de Relacions Ciutadanes, Mar Escoda, va fer extensiu el suport de l'Ajuntament amb iniciatives solidàries com aquesta i va apel·lar a la bona voluntat i col·laboració de la ciutadania reusenca que «demostra, sempre que hi ha algun acte de caràcter benèfic, la seva total disposició a ajudar».A la roda de premsa també hi van assistir el director de Càritas Interparroquial de Reus, Miquel Maria Aragonès, i el president de la Societat de Sant Vicenç de Paül de la capital del Baix Camp, Joan Sas. Ambdós van subratllar la importància d'actes com el Dinadal, ja que la seva acció social depèn, en molta mesura, de les donacions que reben.