Demà clou el Memorimage 2023 amb el lliurament de premis i tres projeccions

Entre avui i demà es projectaran quatre títols que formen part de la Secció Oficial del festival

Actualitzada 10/11/2023 a les 11:36

La XVIII edició del Memorimage - Festival Internacional de Cinema de Reus, que se celebra al Teatre Bartrina, continua amb les projeccions programades. Entre avui i demà es projectaran quatre títols que formen part de la Secció Oficial del festival.



Avui s'estrena «La Catedral», documental que tracta la història d'un monjo espanyol que, després de ser expulsat del seu monestir, s'obstina a construir un projecte monumental amb materials reciclats i sense coneixements d'arquitectura, sent considerat com un boig per uns, i com un geni per altres.També, «Toda una vida», el testimoni d'una parella de la tercera edat que rememora l'amor viscut després del diagnòstic d'Alzheimer de la dona, a través de l'acompanyament de la seva neta durant 12 anys de filmació.Demà serà el torn de «Cesária Évora», pel·lícula sobre la famosa cantant capverdiana, que il·lustra la seva passió de 50 anys per la música i el seu compromís anticolonial amb la llibertat del seu poble, i «Los Zuluagas», documental que, a través dels vídeos i arxius familiars, relata la cerca d'un fill de guerrillers que torna a Colòmbia 25 anys després, per entendre la decisió dels seus pares i la desaparició de la seva mare.Demà, dissabte 11 de novembre, tindrà lloc la cloenda del festival on s'hi realitzarà l'entrega de premis, en què les pel·lícules programades tant a la Secció Oficial com al MemoriReus i el MemoriJove opten a sis guardons. A més, es podrà gaudir d'una sessió de tres curtmetratges que van participar als concursos de Cinema Amateur del Reus Deportiu als anys 60 i 70, en commemoració amb el centenari de la primera càmera en 16mm. Les peces pertanyen a la col·lecció del CIMIR - Centre de la Imatge Mas Iglesias de Reus i són «Desil·lusió», «Trontolls locals» i «En Apuros». Tot seguit, actuarà la cantant i compositora tarragonina Anna d'Ivori.