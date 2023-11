La Bassa Nova de Reus tindrà llest un nou projecte abans d'acabar l'any

El contractista es va comprometre, amb la seva oferta, a tenir-lo enllestit en un màxim de 46 dies

Actualitzada 08/11/2023 a les 21:11

Reus tindrà aviat una nova oportunitat per recuperar la Bassa Nova. L'adjudicatari de la redacció del nou projecte constructiu ha de tenir enllestit el document abans d'acabar l'any. El contractista, l'estudi Gallego Arquitectura, es va comprometre, en presentar la seva oferta, a redactar-lo en el termini de 46 dies, millorant el límit plantejat per Aigües de Reus, que era de tres mesos –90 dies naturals–. Així mateix, s'ocuparà de la posterior direcció facultativa, la coordinació de seguretat i salut i la vigilància ambiental de les obres.L'adjudicació es va efectuar per un import de 33.335,50 euros (IVA inclòs). En total, dues empreses optaven a revisar el projecte –una tercera es presentà fora de termini–. Tot i que l'altra oferta, de Figuerola-Gavaldà-Romera Arquitectes S.L.P., va obtenir una valoració més alta, la licitadora va acabar retirant oferta per evitar concórrer en un possible conflicte d'interès o alguna altra incompatibilitat, atès que el regidor electe Joan Carles Gavaldà consta com a administrador de la societat.Cal recordar que l'Ajuntament de Reus va treure a concurs públic el contracte per a revisar el projecte constructiu de recuperació de la Bassa Nova i el seu entorn immediat a finals de maig, amb l'objectiu de fer viable la seva execució, tant pel que fa als aspectes tècnics com els econòmics, després que la licitació convocada per a executar les obres descrites en el projecte inicial quedés deserta perquè no va rebre cap oferta. El posterior procés negociat tampoc va suscitar l'interès de les empreses, de manera que el document va haver de tornar a la casella de sortida.Tal com detallà el consistori en el seu moment, la insistència es deu al fet que es considera que la idea de recuperar la Bassa Nova és «rellevant» en tractar-se «d'un entorn natural als afores de la ciutat», obert a la població, «on l'aigua havia estat en el passat un eix vertebrador de la instal·lació, un lloc de trobada i d'esbarjo». Així mateix, es creu que pot esdevenir un bon refugi climàtic, en un moment en què és «necessari» tenir-ne. El nou document ha de permetre posar en marxa la Bassa Nova com a punt de recollida d'aigua dels minats d'Almoster i d'Hidrofòrica. També ha de garantir la recuperació del patrimoni industrial vinculat a l'aigua i integrar-lo al passeig de la Boca de la Mina.