L'Ajuntament de Reus construirà un mirador per realçar el Pont de Calderons

Es tracta d'un element del patrimoni medieval de la ciutat, que data del 1444 i que servia per portar l'aigua des d'Almoster

Actualitzada 08/11/2023 a les 19:52

L'Ajuntament de Reus, a través d'Aigües de Reus, té previst reparar i recuperar l'aqüeducte del minat d'Almoster, millor conegut com a Pont de Calderons. En concret, està previst arranjar la part superior del tauler –la part per on circulen vehicles i vianants– i modificar el paviment del camí Antic de Castellvell, per on s'hi accedeix. Així mateix, l'actuació es completarà amb la construcció d'un mirador, que permetrà realçar el valor històric d'un element del patrimoni medieval de la ciutat, que data de 1444, i contemplar la visual del seu arc i del barranc amb què comparteix denominació.El mirador s'ubicarà en una plataforma que s'endinsarà en una parcel·la on, actualment, hi ha un mur d'obra de fàbrica i dues torretes que delimiten la finca. La intenció és que també serveixi com a punt de descans i ombra per a qui estigui passejant o practicant esport per la zona. Per criteris de seguretat, al cantó que donarà al barranc es col·locarà una tanca i una cadena. A l'accés de la plataforma, es contempla col·locar-hi un rètol amb el nom del pont, per tal que els transeünts descobreixin l'element per on estan passant.«El pont és un dels pocs elements medievals que té el terme de Reus», subratlla l'historiador Cristian Muñoz. De fet, l'Associació Reusenca per la Cultura i el Patrimoni presentà a la primavera una sol·licitud perquè fos catalogat Bé Cultural d'Interès Local (BCIL). En l'actualitat, l'aqüeducte, que permet salvar el desnivell del barranc de Calderons, presenta un estat de conservació correcte, «encara que necessita una rentada de cara important», tal com esmenta el projecte elaborat per Aigües de Reus. Muñoz assenyala que és una obra que «arquitectònicament no té una gran riquesa», però que té «una importància històrica» i que «com a mínim» mereix ser catalogada com a BCIL. Durant segles, va permetre que l'aigua arribés des d'Almoster als abeuradors de la capital del Baix Camp, situació que recorda que «a Reus, sempre hi ha hagut carència d'aigua».El pont s'amaga en un camí deteriorat derivat de l'ús de la infraestructura i el pas tant de vehicles com de vianants. Muñoz confirma que «passa força gent» per aquesta ruta entre el barri Mineta i la urbanització El Pinar. Malgrat tot, la vegetació ha envaït part considerable de l'espai entre l'aqüeducte i un paviment ja irregular. El projecte contempla la pavimentació del camí amb formigó acolorit, que s'acobli amb la naturalesa, i la substitució de l'actual tanca de protecció per una d'acer patinable. Tots els elements s'integraran amb l'entorn «per disposar d'una infraestructura que pugui crear un entorn paisatgístic adequat pels usos actual de la via, que s'utilitza com a zona de gran recorregut (GR) i de pas d'esportistes de diferents índoles», valora l'Ajuntament.El termini d'execució de les obres s'ha fixat en tres mesos, si bé hi haurà un període de garantia d'un any a partir de la recepció definitiva dels treballs. El projecte calcula que el pressupost de l'actuació serà de 125.195,80 euros (IVA inclòs).