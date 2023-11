Desmantellada una plantació de marihuana a la urbanització Aigüesverds de Reus

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per tràfic de drogues, defraudació de fluid elèctric i falsificació documental

Actualitzada 09/11/2023 a les 11:22

Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de Reus van detenir ahir un home de 22 anys, com a presumpte autor dels delictes de tràfic de drogues, defraudació de fluid elèctric i falsificació documental. La detenció es va produir durant el desmantellament d'una plantació de marihuana interior a Reus.La localització de la plantació s'emmarca en el patrullatge de prevenció que des de la comissaria de Reus es fa per evitar la instal·lació de plantacions de marihuana a la ciutat i el seu entorn. Un patrullatge que també permet recollir informació rellevant i fer comprovacions relacionades amb il·lícits penals que es puguin produir a la comarca.Arran d'una d'aquestes informacions, els mossos van tenir coneixement que en una casa de la urbanització Aigüesverds de Reus podia haver instal·lada una plantació interior de cultiu intensiu.Els mossos van fer diverses gestions d'investigació per poder obtenir els indicis suficients i un cop confirmada l'existència de la plantació van portar a terme una entrada i escorcoll ahir al matí. Es dona el cas que els usuaris de la casa l'havien llogat a la propietària i, per fer-ho, havien aportat documentació la qual, una vegada analitzada, va resultar ser falsificada.Durant l'entrada, els agents van localitzar i detenir el responsable de la plantació. Es tractava d'una de tipus interior, amb tots els elements necessaris per un cultiu intensiu. En total, es van intervenir 955 plantes de marihuana en avançat estat de floració les quals, un cop analitzades i pesades, donaven un resultat de 191 kg de droga que en el mercat il·lícit tindria un valor de 367 mil euros.A banda, els agents a través dels tècnics de la companyia de la llum van comprovar que la plantació estava connectada fraudulentament a la xarxa elèctrica.El detingut passarà durant les properes hores davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Reus.