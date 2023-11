Reus ofereix ajuts a empreses que contractin persones en situació d'atur

La convocatòria s'ha dotat amb 70.000 euros i podran ser beneficiàries les empreses amb menys de 50 treballadors

Actualitzada 08/11/2023 a les 12:56

L'Ajuntament de Reus, a través de la Regidoria d'Empresa, Formació i Ocupació, ha obert la nova convocatòria d'ajuts per a les empreses i autònoms que ampliïn la seva plantilla amb la contractació laboral de persones en situació d'atur i que estiguin empadronades a la ciutat. La publicació de les bases al BOPT s&rsq uo;ha fet efectiva aquest dimecres, 8 de novembre, i l'ajut es pot sol·licitar fins el pròxim 30 de novembre.



Tramitació dels ajuts

La convocatòria s'ha dotat amb 70.000 euros i podran ser beneficiàries les empreses amb menys de 50 treballadors. La durada mínima dels contractes laborals haurà de ser de 6 mesos a jornada completa i les persones treballadores hauran d'estar empadronades a Reus amb un mínim de dos mesos d'antelació a l'inici de la convocatòria.El regidor d'Empresa, Formació i Ocupació, Òscar Subirats, destaca que aquesta nova línia d'ajuts «és una mostra més de la ferma voluntat de l'Ajuntament de Reus d'incentivar la creació de llocs de treball i de fomentar la inserció laboral, reforçar l'emprenedoria i les petites i mitjanes empreses de la ciutat».Les bases d'aquesta convocatòria inclouen altres requisits com ara:- Que les empreses no hagin reduït el nombre de treballadors, ni hagin fet cap acomiadament improcedent durant el període de la convocatòria i de la contractació.- No haver dut a terme cap expedient de regulació d'ocupació ni tenir treballadors en ERTO.- Que la persona contractada no hagi tingut cap vincle contractual amb l'empresa durant els últims tres anys i estigui empadronada a Reus.- Finalment, s'estableix un màxim d'una contractació subvencionables per empresa durant la vigència de la present convocatòria.La concessió dels ajuts es farà per ordre d'entrada al registre fins a esgotar el pressupost. L'import a concedir a cadascun dels beneficiaris serà de 5.000 € per persona contractada i aquests rebran el 70% en el moment de la concessió de la subvenció i la resta una vegada justificat el període de contractació de sis mesos.Les sol·licituds s'hauran de presentar de manera telemàtica a la seu electrònica de l'Ajuntament de Reus, https://seu.reus.cat , emprant el tràmit Subvencions a empreses i autònoms pel foment de l'ocupació 2023 .El període subvencionable serà el comprès entre el dia 1 de setembre de 2023 i el 31 d'Agost 2024. Les justificacions s'hauran de presentar de manera telemàtica dins el termini de 7 mesos des de l'inici de la contractació, a la seu electrònica de l'Ajuntament de Reus, https://seu.reus.cat , emprant el tràmit Justificació de subvenció a empreses pel foment de l'ocupació 2023 .