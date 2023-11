Reus completa la posada en marxa del nou sistema de reordenació del trànsit del centre

L'actuació obligarà a restringir la circulació durant aquest dijous en la cruïlla del carrer de Santa Anna amb el carrer de la Selva del Camp

Actualitzada 08/11/2023 a les 17:24

L'Ajuntament de Reus preveu completar aquest dijous 9 de novembre la posada en marxa del nou sistema de reordenació del trànsit del centre de la ciutat, i donar per resoltes les incidències detectades en el funcionament dels lectors de matrícules. El conjunt dels lectors ja funcionen amb plena normalitat des d'ahir dimarts, 7 de novembre, i demà s'actuarà fer els ajustos necessaris a la tecnologia de la cruïlla del carrer de Santa Anna amb el carrer de la Selva del Camp.L'actuació obligarà a restringir la circulació de vehicles durant el matí de demà per la cruïlla. Per aquest motiu, des del servei de Mobilitat i Circulació de la Guàrdia Urbana es recomana als conductors de vehicles que vulguin accedir al centre per aquest punt que ho facin a través de la plaça de Catalunya amb el raval de Santa Anna. L'afectació al trànsit també senyalitzada i comptarà amb la presència d'agents de la Guàrdia UrbanaEl període de prova de la reordenació del trànsit als carrers del centre de la ciutat es va iniciar el dilluns, 6 de novembre amb la presència d'agents de la Guàrdia Urbana als punts d'accés a la zona delimitada del centre per reforçar la informació i acompanyament als usuaris. Igualment, també s'han activat tècnics del Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions de l'Ajuntament i de responsables de l'empresa subministradora de la tecnologia utilitzada per a la reordenació del trànsit per tal de supervisar la posada en marxa del nou sistema.Tot i haver superat amb èxit les proves prèvies realitzades, durant les primeres hores de la posada en servei del nou sistema de reordenació del trànsit s'han detectat incidències tècniques en el funcionament en alguns dels lectors de matrícules dels punts d'accés. La resta ha funcionat amb normalitat. Gràcies al dispositiu previst, els tècnics municipals i del servei extern han pogut detectat les incidències amb la celeritat. En alguns casos ja s'han pogut resoldre de manera immediata i, en d'altres es treballa per resoldre-les tan aviat com sigui possible.