L'Ajuntament de Reus pinta amb pictogrames els passos de vianants de setze escoles

L'objectiu és que aquesta senyalització s'ampliï a altres passos de vianants, i que s'integri també en equipaments municipals

Actualitzada 08/11/2023 a les 11:09

L'Ajuntament de Reus ha senyalitzar amb pictogrames inclusius els passos de vianants que hi ha davant de les 16 escoles de la ciutat. Els passos de vianants mostren de forma gràfica la seqüència d'accions que s'han de seguir per travessar el carrer de forma segura d'acord amb els pictogrames del Centro Aragonés para la Co municación Aumentativa y Alternativa (ARASAAC), que ja s'utilitzen en la senyalització interior de diversos centres educatius de la ciutat.



Prat de la Riba: un pas sense semàfor.

Els Ganxets: dos passos sense semàfor.

Teresa Miquel i Pàmies: dos passos sense semàfor.

Pompeu Fabra: un pas sense semàfor.

Marià Fortuny: un pas sense semàfor.

La Vitxeta: un pas sense semàfor.

Misericòrdia: un pas sense semàfor.

Isabel Besora: quatre passos sense semàfors.

Doctor Alberich i Casas quatre passos sense semàfors.

Rubió i Ors: quatre passos sense semàfors.

General Prim: dos passos sense semàfors.

Eduard Toda i Güell: cinc passos sense semàfors.

Rosa Sensat: tres passos sense semàfors.

Joan Rebull: un pas sense semàfor.

Sant Bernat Calvó: tres accessos sense pas elevat ni semàfor.

Mowgli: un pas sense semàfor.

La proposta, impulsada per l'Àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials de l'Ajuntament de Reus amb la col·laboració de les regidories d'Educació i Ciutadania i de Via Pública, s'ha portat a terme a càrrec del personal del Centre Especial de Treball del Taller Baix Camp.Es tracta d'una iniciativa que va sorgir dels espais de treball del Consell Municipal de la Discapacitat, concretament de la subcomissió creada amb aquest objectiu dins de la comissió d'Accessibilitat Arquitectònica.La senyalització viària amb pictogrames va començar al maig de l'any 2021 als passos de vianants del Centre d'Educació Especial Font del Lleó, l'Escola Montsant i l'Institut Escola Pi del Burgar de Reus.L'objectiu és que aquesta senyalització s'ampliï a altres passos de vianants, i que s'integri també en la senyalització interior d'equipaments i instal·lacions municipals.Les 16 escoles en les quals s'han pintat els pictogrames són:

ARASAAC

ARASAAC ofereix recursos gràfics i materials adaptats amb una llicència Creative Commons per facilitar la comunicació i l'accessibilitat cognitiva a totes les persones que, a causa de diferents factors (autisme, discapacitat intel·lectual, falta de llenguatge, gent gran, etc.) presenten greus dificultats en aquestes àrees que dificulten la seva inclusió en qualsevol àmbit de la vida diària. ARASAAC és un projecte col·laboratiu que des del 2007 ha afavorit la implementació de projectes de senyalització inclusiva a tot l'estat.



El Consell Municipal de la Discapacitat

La iniciativa parteix del treball en el si de la subcomissió de Pictogrames del Consell Municipal de la Discapacitat, en el que hi participen les escoles d'educació especial Alba, Nostra Senyora del Mar i Font del Lleó, així com Villablanca Serveis Assistencials, Associació Supera't, el Gaudí Centre i diversos departaments de l'Ajuntament de Reus.



El consell municipal és un òrgan de participació sectorial de l'Ajuntament de Reus que té com a finalitat integrar la participació dels ciutadans i ciutadanes i les seves entitats en els assumptes municipals relacionats amb la discapacitat.



El Consell Municipal de la Discapacitat és presidit per la regidora de l'Àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials de l'Ajuntament de Reus, Anabel Martínez, per delegació de l'alcaldessa, i l'integren un representant de cada grup polític municipal i un representant de cada entitat de la ciutat que desenvolupa activitats vinculades amb l'àmbit de la discapacitat.