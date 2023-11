Els veïns denuncien que els busos no paren el motor a l'estació Reus Centre

Asseguren que hi ha vehicles que estan estacionats més de 10 minuts amb el motor encès durant les últimes hores del dia

Actualitzada 07/11/2023 a les 20:00

Els veïns que viuen al voltant de l'estació d'autobusos interurbans Reus Centre-Passeig, situada al davant de la Biblioteca Xavier Amorós, ja estan farts d'una situació que «passa molt» i que dificulta la conciliació entre el descans i el servei de transport públic: hi ha autobusos que estan estacionats 15 o 20 minuts –denuncien que, alguna vegada, s'ha arribat a la mitja hora– deixant el motor encès, quan, segons la normativa, l'han d'apagar en parades superiors als 10 minuts.La situació es fa palesa, sobretot, a les últimes hores del dia, quan el trànsit es redueix dràsticament i el silenci comença a treure el cap, atès que es tracta d'una «zona de pas» amb pocs restaurants. «Fins i tot amb les finestres tancades vas sentint el soroll del motor», apunta A.A., veí del carrer Camí de Riudoms, que afegeix que es tracta d'una remor «que al final es posa a l'orella» i que «acaba molestant», encara que hom estigui distret mirant la televisió i malgrat la distància física que separa les parades dels blocs d'habitatges.Els veïns assenyalen que això ocorre «des del primer dia, des que van muntar l'estació d'autobusos allà», tot i que reconeixen que, en un principi, «tenien una mica més de cura». Per tot plegat, demanen més comprensió per part dels conductors i de les empreses de transport, així com que es compleixin els protocols. «Al final es tracta de tancar el motor, no han de fer res més», explica A.A. A més, els ciutadans que habiten a l'entorn remarquen que la queixa se centra en els estacionaments duradors, no en aturades curtes ni per permetre la baixada i pujada de passatgers.Des de la companyia Monbus, que opera a la zona a través de La Hispano Igualadina, s'informa a Diari Més que recordaran als conductors que han d'apagar el motor si superen els 10 minuts d'aturada «per si algú no ho compleix». Així mateix, l'empresa comenta que «el principal problema és que tenim sortides cada 15 minuts» i que, tot i que assegura que «molta estona parats no estan» els autobusos, «gairebé sempre hi ha algun motor encès, sigui del que surt o del que acaba d'arribar».Per la seva banda, Plana recorda que els protocols «marquen que els motors no han d'estar engegats més de 10 minuts» i demanen als veïns que avisin els conductors de l'empresa si veuen que no s'està complint la normativa, perquè «això també ens ajuda a millorar». A més, les companyies expliquen que aquestes situacions es viuen, normalment, quan s'ha de «regularitzar el temps», és a dir, esperar a la parada per complir els horaris fixats en la línia. Un conductor amb qui ha pogut parlar Diari Més reconeix que a l'estiu, a vegades, no aturen el motor «per la calor insuportable que fa dins de l'autobús».