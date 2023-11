Albert Maria Perelló, de la coordinadora del grup, no descartà desconvocar les mobilitzacions si se signa la llei de l'amnistia

Actualitzada 07/11/2023 a les 20:31

Els Avis i Àvies de Reus per la Llibertat van celebrar ahir el sisè aniversari de la seva lluita per l'amnistia i la independència. Albert Maria Perelló, de la coordinadora del grup, explicà que la intenció era continuar concentrant-se fins que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, trepitgés la plaça Mercadal, si bé no descartà desconvocar les mobilitzacions si se signa la llei de l'amnistia.